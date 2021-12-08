



Трехлетнему малышу из Волжского Вадиму Сорокину срочно требуется помощь неравнодушных людей. Как рассказала ИА «Высота 102» мама мальчика Лилия, ее единственный сын нуждается в лекарстве, купить которое семья не в состоянии из-за его астрономической стоимости. «Наш сын развивался сначала, как обычно. Однако к полутора годам мы заметили, что он плохо встает и практически не ходит. Мы прошли все обследования, и нам поставили страшный диагноз – СМА-2», - рассказала женщина. – Пройдя все муки судебных процессов к комитету здравоохранения Волгоградской области, благодаря прокуратуре мы получили для сына поддерживающую терапию в виду препарата «Спинраза», который помогает ему сохранить хоть какие-то движения и не умереть. Данная терапия нужна пожизненно. Однако Минздрав РФ не может гарантировать обеспечение этим препаратом нашего ребенка», - рассказала Лилия.

Но есть лекарство, которое может спасти мальчика – он называется Золгенсма. Он ставится один раз и ребенок сможет жить полноценной жизнью. «Но мы никогда не сможем своими силами его приобрести. Производитель установил для нас стоимость данного препарата в размере 2 миллионов 234 тысяч 31 доллара. Наше государство, согласно так называемым критериям отбора пациентов, не может его приобрести для нашего сына. Вся надежда – на неравнодушных людей и благотворительные фонды», - говорит мама мальчика.

«К сожалению, собирать на лечение наших российских детей – это реальность нашей страны. Мы открыли срочный сбор на закупку этого препарата в социальных сетях, как и другие семьи, которые столкнулись с этой бедой. С нами большая команда волонтеров, с нами два благотворительных фонда «Важные люди» и «Вернуть детство», которые устраивают благотворительные акции, лотереи. Но времени на лечение остается все меньше и меньше. Укол данного препарата необходимо поставить ребенку, пока его вес не достигнет 13,5 кг. Вадим весит уже 12 кг», - плачет женщина.

На данный момент силами неравнодушных людей собрано 18 миллионов 090 734 рубля – это всего 10,64% от необходимой суммы. «Мы боимся не успеть, боимся потерять нашего единственного сына!», - кричит о помощи семья мальчика.





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Напомним, с такой же бедой столкнулись и родители Ильи Шахова из Фролово Волгоградской области. Отзывчивые люди собрали для мальчика 70 миллионов рублей, почти еще столько же пожертвовал благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Малыш уже получил самый дорогой укол в мире и пошел на поправку.