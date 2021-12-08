Власти Волгограда сокращают популярный автобусный маршрут

Общество 08.12.2021 10:18
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08.12.2021 10:18
Власти Волгограда с 1 января 2022 года сокращают маршрут движения автобуса №95. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, где опубликованы извещения о предстоящих электронных аукционах на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам, если сейчас этот автобус курсирует от поселка ГЭС Тракторозаводского района Волгограда до ВолгоГРЭС в Кировском района, то с нового года и до апреля 2022 года конечной остановкой маршрута станет улица Тулака. То есть теперь жители Тракторозаводского района, которым необходимо добраться до Кировского района, вынуждены будут пересаживаться на другой вид транспорта, а значит, платить больше за проезд.
Ранее, между тем, в мэрии не подтверждали предстоящее сокращение маршрута №95. Хотя водители и кондукторы автобусов начали предупреждать об этом пассажиров еще в конце ноября.
Между тем, департамент городского хозяйства Волгограда ищет перевозчиков и на другие автобусные маршруты. На эти цели из городского бюджета выделено около 700 миллионов рублей. Перевозчиков ищут на маршруты №35 «Больничный комплекс-Речпорт», №85 «Жилгородок-Родниковая Долина», №55 «ДК Строитель-пл.им. Куйбышева», №21 «ЖД вокзал -п.ГЭС», №25 «Ул.Мясникова-ТРЦ «Акварель», № 65 «Жилгородок – Ул.им.Тулака», № 95 «Пос.ГЭС – Тулака».
Согласно техническому заданию, пассажиров должны перевозить большие автобусы, оборудованные системой кондиционирования и спутникового наблюдения.
Напомним, в настоящее время данные маршруты обслуживает «дочка» питерской компании – ООО «Волгоградский автобусный парк».
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