Covid-19

В Волгоградской области 118 антимасочников нарвались на штрафы

Covid-19 06.12.2021 12:27
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06.12.2021 12:27


Патрульные группы задержали за выходные 118 жителей Волгоградской области, которые находились в местах общего пользования без масок, сообщили в региональном оперштабе. Административные протоколы составлены также и в отношении юридических лиц, которые нарушали антикоронавирусные требования.
В составах межведомственных групп рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. Протоколы в отношении нарушителей оформлены по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). 
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

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