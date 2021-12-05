Зима по расписанию: в Волгоградской области намело первые сугробы (ФОТО)





Настоящая зима пришла в центральную часть Волгоградской области: 13-сантиметровые сугробы намело во Фроловском, Серафимовичском, Кумылженском и Клетском районах. Снегопад начался накануне вечером и продолжается до настоящего времени. По данным погодного сервиса Ventusky, снег будет идти до конца суток и к вечеру усилится в Котовском, Палласовском, Старополтавском и Быковском районах.





Снежный покров толщиной от 3 до 6 сантиметров сформировался также в Иловлинском, Ольховском и Камышинском районах. Синоптики прогнозируют, что полностью выпавший снег растает только к вечеру среды, 8 декабря, когда потеплеет до +4 градусов.





Тем временем, в южных районах региона, Волгограде и Волжском погода напоминает скорее ноябрьскую: столбики термометров упорно не желают опускаться ниже нуля, вместо снега до вечера продолжится затяжной дождь.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области жителей региона предупреждают о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях и просят быть осторожными при нахождении на улице. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле или быть предельно внимательными на дорогах.

Фото: «Сейчас Фролово», сообщество ВКонтакте; Яна Старовойтова.