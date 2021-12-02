Крупную партию лекарств завезли в волгоградские ковидарии





Волгоградский облздрав закупил 24 тысячи дополнительных комплектов лекарств для лечения пациентов с коронавирусом в стационарных условиях и на дому. Медикаменты распределяются по ковидным госпиталям, поликлиникам и амбулаторным ковид-центрам в соответствии с их потребностями, сообщили в ведомстве.

«Выстроенные схемы медикаментозной терапии и порядок лекарственного обеспечения пациентов позволяет оперативно формировать заявки на дополнительные поставки препаратов», – подчеркнули в комитете.

По данным облздрава, в стационарах сформирован запас лекарств общей стоимостью 63 млн рублей, также в госпиталях заготовлены 900 упаковок генно-инженерных препаратов для лечения коронавируса. В середине декабря в Волгоградскую область также поступит партия противовирусного препарата ремдисивир. Его приобрели за счет средств резервного фонда правительства РФ.

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