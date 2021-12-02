Волгоградский журналист скончался на 68-ом году жизни от инфаркта





Сергей Газарян, известный журналист Волгоградской области, скончался от инфаркта на 68-ом году жизни. Об этом ИА «Высота 102» рассказали его коллеги. Накануне его похоронили. Сергей Газарян в 90-е годы работал как в волжских, так и в волгоградских СМИ – в газетах «Все для вас», «Ваша газета», «Волжское обозрение». Это было время новых подходов в журналистике, отличающихся от традиционной советской прессы, а классическое образование, полученное Сергеем в МГУ на факультете журналистики, помогло Сергею в работе в новых реалиях. А еще он обожал футбол и в свое время трудился пресс-секретарем известного когда-то волжского футбольного клуба «Торпедо».

Сергей Газарян был добрым и смелым человеком. Его коллеги по газете «Все для вас» в Волжском вспоминают, как он, будучи уже далеко не юным, решил прыгнуть с парашютом. И неудачно – при приземлении он сломал ногу и попал в больницу. Потом он долго подшучивал над собой, но нисколько не жалел о своей бесшабашности.

Сергей, даже на пенсии, не мог расстаться с профессией журналиста. И подрабатывал в региональных изданиях. Его бывшие коллеги всегда будут помнить о нем. Как-будто он по-прежнему сидит с ними в компании, искрометно шутит и осыпает комплиментами женщин…



