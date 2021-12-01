



Администрация роддома №1 в Трактрозаводском районе Волгограда намерена подать в суд на местное сетевое издание, опубликовавшее фейк о смерти пациента во время замены кислородного баллона. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, появившаяся информация не соответствует действительности.

История получила общественный резонанс: Росздравнадзор утром 1 декабря объявил о начатой проверке по опубликованным в издании сведениям. Позднее облкомздрав опроверг информацию о том, что пациент «красной зоны» скончался из-за отключения от кислорода при замене баллона. В ковидном госпитале рассказали, что мужчина, не привитый от коронавируса, заболел по внутрисемейному контакту. Первые признаки недомогания он почувствовал 20 октября, спустя четыре дня вызвал врача на дом, который сделал ПЦР-тест и выписал направление на КТ-исследование.

По результатам исследований волгоградца в состоянии средней тяжести 27 октября госпитализировали в инфекционный стационар. После обследования ему была назначена схема лечения в соответствии с последними методическими рекомендациями Минздрава РФ, подчеркнули в больнице. В связи с ухудшением состояния уже на следующий день мужчину подключили к кислородной поддержке, а 30 октября перевели в палату реанимации и интенсивной терапии.

На следующие сутки медики диагностировали тотальное поражение легких пациента, которого неоднократно консультировали профильные внештатные специалисты. Две недели он получал необходимое лечение и все это время находился на кислородной поддержке, вместе с ним в реанимации к единой кислородной системе были подключены еще два пациента.

В роддоме №1, перепрофилированном под ковидный госпиталь, перебоев в подаче кислорода не было. Врачи проверяют контроль давления в системе, подающей кислород пациенту, каждый час. Несмотря на интенсивную терапию, состояние мужчины резко ухудшилось 13 ноября, и его подключили к аппарату ИВЛ. В течение 40 минут врачи предпринимали необходимые реанимационные действия, однако волгоградца не удалось спасти.