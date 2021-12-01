Единороссы за год засадят Волгоградскую область юбилейными елями

Общество 01.12.2021 12:16
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01.12.2021 12:16
Несколько крупномерных елей из питомника Среднеахтубинского района высадили сегодня на территории Волгоградского областного онкоцентра. Дерево напротив входа в строящийся новый корпус вкопали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, секретарь Волгоградского реготделения «Единой России», сенатор Сергей Горняков, мэр Волгограда Владимир Марченко, его предшественник, ныне депутат Госдумы Виталий Лихачев и другие.
Высадка приурочена ко дню 20-летия образования партии «Единая Россия». В течение следующего, юбилейного для партии, года единороссы планируют высадить в Волгоградской области 50 тысяч таких же елей. Хвойные деревья украсят территории детских садов, медицинских и социальных учреждений, где есть детские отделения. До Нового Года партийцы собираются высадить первую тысячу хвойников. «Это важный, хороший и добрый проект — вопросы озеленения являются очень важными для наших муниципальных образований. И очень хорошо, что партия «Единая Россия» его реализует. Надеюсь, что и другие политические партии примут эту инициативу, и мы вместе реализуем еще много проектов, связанных с озеленением», — сказал губернатор Бочаров.
Секретарь Волгоградского реготделения «ЕР» Сергей Горнякеов, комментируя старт акции по озеленению, пообещал, что партийцы будут контролировать судьбу высаженных растений и ухаживать за ними.
Новые ели, для которых декабрь является оптимальным временем года для высадки, к праздникам нарядят, чтобы дополнительно порадовать маленьких пациентов и детсадовцев. Заниматься украшением хвойников будут представители Единого волонтерского центра.
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