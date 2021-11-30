Общество

Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнования

Общество 30.11.2021 15:00
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30.11.2021 15:00


Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области по решению суда должен будет компенсировать юным спортсменам и их родителям расходы на проезд и проживание при проведении спортивных соревнований. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №116 по иску прокуратуры, которая заступилась за юных спортсменов, занимающихся в ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп». Выяснилось, что в течение длительного времени воспитанники центра вынуждены были самостоятельно оплачивать поездки на соревнования всероссийского и межрегионального значения. Хотя по действующему законодательству проезд, питание и проживание должно осуществляться за счет средств областного бюджета через подведомственное учреждение – ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп». Мало того, руководство учреждения не реагировало на обращения спортсменов и их родителей. 
По итогам проверки в отношении заместителя руководителя ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки «Олимп» прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ  (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи судебного участка Волгоградской области № 105 виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также облкомспорта теперь должен будет компенсировать понесенные родителями юных спортсменов расходов. 
Справка. Руководителем ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» является олимпийский чемпион Алексей Петров. Дети занимаются здесь легкой и тяжелой атлетикой, единоборствами, парусным спортом и греблей. 
Фото сайта ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки": руководитель ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки Алексей Петров и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. 

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