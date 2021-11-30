Волгоградских чиновников обязали оплатить расходы юных спортсменов на соревнования

Общество 30.11.2021 15:00
0
30.11.2021 15:00
Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области по решению суда должен будет компенсировать юным спортсменам и их родителям расходы на проезд и проживание при проведении спортивных соревнований. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №116 по иску прокуратуры, которая заступилась за юных спортсменов, занимающихся в ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп». Выяснилось, что в течение длительного времени воспитанники центра вынуждены были самостоятельно оплачивать поездки на соревнования всероссийского и межрегионального значения. Хотя по действующему законодательству проезд, питание и проживание должно осуществляться за счет средств областного бюджета через подведомственное учреждение – ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп». Мало того, руководство учреждения не реагировало на обращения спортсменов и их родителей.
По итогам проверки в отношении заместителя руководителя ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки «Олимп» прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлением мирового судьи судебного участка Волгоградской области № 105 виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также облкомспорта теперь должен будет компенсировать понесенные родителями юных спортсменов расходов.
Справка. Руководителем ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» является олимпийский чемпион Алексей Петров. Дети занимаются здесь легкой и тяжелой атлетикой, единоборствами, парусным спортом и греблей.
Фото сайта ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки": руководитель ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки Алексей Петров и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов.
Реклама
В Волгограде на спящих пенсионеров рухнул потолок30.11.2021 18:38
Общество 30.11.2021 18:38
Непривитая и здоровая 34-летняя волгоградка скончалась от коронавируса30.11.2021 18:03
Общество 30.11.2021 18:03
Королевой волгоградского бала хризантем стал цветок с непереводимым названием30.11.2021 18:00
Общество 30.11.2021 18:00
Умерла строитель мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде30.11.2021 17:18
Общество 30.11.2021 17:18
В волгоградском отделении ОНФ сменили двух сопредседателей30.11.2021 16:48
Общество 30.11.2021 16:48
Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской области30.11.2021 15:16
Общество 30.11.2021 15:16
В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домов30.11.2021 13:55
Общество 30.11.2021 13:55
В Волгограде родители убедились в безопасности питания для школ и детских садов30.11.2021 13:31
Общество 30.11.2021 13:31
Прокурор Волгоградской области пришел в стройфирму из-за долгов по зарплате30.11.2021 13:20
Общество 30.11.2021 13:20
Волгоградца с самодельной лодкой наказали за вылов металлолома из Волги30.11.2021 09:10
Общество 30.11.2021 09:10
Вам звонит «Ситиматик» - не бросайте трубку30.11.2021 08:00
Общество 30.11.2021 08:00
Большинство жителей ЮФО не планируют увеличивать траты на празднование нового года29.11.2021 20:19
Общество 29.11.2021 20:19
Волгоградский вуз покупает авто премиум-класса за 5 миллионов рублей29.11.2021 19:48
Общество 29.11.2021 19:48
Мэрия Волгограда покупает 264 квартиры для расселения аварийных домов29.11.2021 17:58
Общество 29.11.2021 17:58
В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее Героев29.11.2021 17:11
Общество 29.11.2021 17:11
Реклама