Covid-19

Клинсовет готовит волгоградцев к встрече с «омикроном»

Covid-19 30.11.2021 11:47
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30.11.2021 11:47


Новый, более агрессивный штамм коронавируса «омикрон» рано или поздно проникнет на территорию России. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании клинического совета региона, где в эти минуты обсуждается опасность омикрон-штамма и меры по предупреждению его распространению.
Глава региона отметил, что ряд стран уже начали вводить дополнительные жесткие меры, чтобы сдержать «омикрон». «Специалисты, к большому сожалению, все же сходятся во мнении, что 100%-ной защиты от вируса нет – рано или поздно «омикрон» все же придет в Россию», – резюмировал он.
Открывая заседание клинсовета, Бочаров заявил, что в целом ситуация с распространение коронавируса стабилизировалась. «Во многом это результат проводимой вакцинации жителей Волгоградской области, а также действия … профилактических и ограничительных мер», – отметил он. В частности, уровень ежедневной заболеваемости снижается на 5-6%, а число госпитализаций в «красную» зон уменьшилось на 34%. При этом специалисты связывают уменьшение количества заболевших с числом привитых от COVID-19, подчеркнул Бочаров.
Тем не менее, ВОЗ накануне призвала все государства ускорить темпы вакцинации из-за нового омикрон-штамма, имеющего наибольшее число мутаций и наибольшую скорость распространения. «Кроме того, по мнению инфекционистов, «омикрон» также сложнее поддается выявлению, так как имеет нетипичные для ковида симптомы. Эксперты также отмечают, что «омикрон» очень активно распространяется среди молодых людей и, предположительно, может иметь тяжелые постковидные последствия», – сказал глава региона на клиническом совете.
Передавая слово медикам, которые представят конкретные рекомендации, губернатор отметил, что ученые пока пытаются понять, насколько «омикрон» опасен и чем именно он характеризуется.

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