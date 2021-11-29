Скончалась старейший преподаватель Волгоградского медуниверситета

Общество 29.11.2021 10:16
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29.11.2021 10:16
На 83 году жизни в Волгограде скончалась Вера Охотская, которая более полувека проработала в медуниверситете. Как сообщили в ВолгГМУ, своим беззаветным трудом во благо развития родного вуза Вера Владимировна заслужила авторитет и уважение среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.
С 1956 по 2012 годы она работала преподавателем кафедры иностранных языков с курсом латинского языка. С 2012 по 2014 годы Вера Владимировна трудилась в колледже ВолгГМУ. На заслуженный отдых педагог ушла в 2014 году. В работе ее отличали профессионализм, чуткость, проницательность, прекрасное чувство юмора. Вера Охотская долгое время возглавляла работу секции английского языка и являлась хорошим наставником для молодых специалистов, которые приходили работать на кафедру.
Коллектив кафедры иностранных языков с курсом латинского языка глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Веры Владимировны.
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