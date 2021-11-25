Телеком

МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года

Телеком 25.11.2021 15:53
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25.11.2021 15:53


Компания Мегафон представила ключевые результаты третьего квартала текущего года. Так, выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд руб.
Ключевые результаты третьего квартала 2021 года1 :
• Выручка выросла на 6,2%и составила 91,8 млрд руб.
• Показатель OIBDA снизился на 1,3% до 39,4 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п.п. до 42,8%
• CAPEXсоставил 10,8 млрд руб., на 2,0% ниже, чем в третьем квартале 2020 года.
• Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.
• Чистый долг сократился за квартал на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб.
Рост выручки
Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд руб. Основные факторы позитивной динамики – это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией. 
Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд руб. в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.
Абонентская база
База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета. 
Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость. 
Управление расходами
В третьем квартале OIBDA снизилась на 1,3% до 39,4 млрд руб. Рентабельность OIBDAсократилась на 3,3 п.п. до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, - увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы. 
С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб.Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.
Лучшая мобильная сеть в России
Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тыс.Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%.За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд руб., на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. 
Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

1 - На основании неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 3 квартал 2021 года, прошедшей обзорную проверку АО «КПМГ».В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов.Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году на ежеквартальной или ежегодной основе, если не указано иное.

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