



Администрацию города Фролово через суд обязали поставить на учет около 3 километров теплопровода, от которого отапливаются три многоквартирных дома, здания районной администрации и мировой суд. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что две отдельные двухтрубные ветки сети теплоснабжения от котельной, расположенной на улице 40 лет Октября, 2Б, являются бесхозяйными. В случае возникновения аварийной ситуации, как отмечают в прокуратуре, отсутствие собственника объекта теплоснабжения может повлечь нарушение прав граждан на оперативный ремонт коммуникаций. Также в настоящее время в связи с отсутствием собственника не проводится текущее обслуживание сетей теплоснабжения, их поддержание в работоспособном состоянии.

Надзорное ведомство предъявило иск о возложении обязанности актуализировать схему теплоснабжения, признать незаконным бездействие администрации Фролово в части инициирования постановки на учет бесхозяйного социально значимого объекта теплоснабжения. Фроловский городской суд эти требования удовлетворил частично, согласившись лишь в части актуализации схемы теплоснабжения. Апелляционная инстанция приняла новое решение, согласно которому требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако ответчик обжаловал решение в кассационном порядке. Оно оставлено без изменения.



