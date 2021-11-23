Общество 23.11.2021 12:31
0
23.11.2021 12:31
Администрацию города Фролово через суд обязали поставить на учет около 3 километров теплопровода, от которого отапливаются три многоквартирных дома, здания районной администрации и мировой суд. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, установлено, что две отдельные двухтрубные ветки сети теплоснабжения от котельной, расположенной на улице 40 лет Октября, 2Б, являются бесхозяйными. В случае возникновения аварийной ситуации, как отмечают в прокуратуре, отсутствие собственника объекта теплоснабжения может повлечь нарушение прав граждан на оперативный ремонт коммуникаций. Также в настоящее время в связи с отсутствием собственника не проводится текущее обслуживание сетей теплоснабжения, их поддержание в работоспособном состоянии.
Надзорное ведомство предъявило иск о возложении обязанности актуализировать схему теплоснабжения, признать незаконным бездействие администрации Фролово в части инициирования постановки на учет бесхозяйного социально значимого объекта теплоснабжения. Фроловский городской суд эти требования удовлетворил частично, согласившись лишь в части актуализации схемы теплоснабжения. Апелляционная инстанция приняла новое решение, согласно которому требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Однако ответчик обжаловал решение в кассационном порядке. Оно оставлено без изменения.
Реклама
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской области23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
«Ситиматик-Волгоград»: не платить за вывоз мусора – нельзя23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистов23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Ковид погубил владельцев известного в Волгоградской области фермерского хозяйства23.11.2021 10:19
Общество 23.11.2021 10:19
Волгоградстат подсчитал жилые дома вместе с дачами23.11.2021 08:55
Общество 23.11.2021 08:55
Проблемную стройку детсада под Волгоградом «контролирует» рыжий пес22.11.2021 19:52
Общество 22.11.2021 19:52
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковник22.11.2021 17:54
Общество 22.11.2021 17:54
Дороги Волгоградской области в ночь на 23 ноября покроются снежно-ледяной коркой22.11.2021 16:45
Общество 22.11.2021 16:45
На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 2 миллиона рублей22.11.2021 16:37
Общество 22.11.2021 16:37
Учебный процесс из-за вирусов прерван в 21 учреждении Волгоградской области22.11.2021 16:16
Общество 22.11.2021 16:16
В Волгограде установили первую новогоднюю елку22.11.2021 16:04
Общество 22.11.2021 16:04
Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростным22.11.2021 15:38
Общество 22.11.2021 15:38
Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублей22.11.2021 12:52
Общество 22.11.2021 12:52
Мама умершего арестанта СИЗО №1 провела пикет около приемной президента в Волгограде22.11.2021 11:55
Общество 22.11.2021 11:55
Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 год22.11.2021 11:11
Общество 22.11.2021 11:11
Реклама