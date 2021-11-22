Около 160 тысяч волгоградцев получают зарплату меньше 15 тысяч рублей

Общество 22.11.2021 12:52
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22.11.2021 12:52
Волгоградская область заняла 64-ое место из 85-ти в рейтинге зарплат, опубликованном РИА Новости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, так, всего лишь 2% жителей региона зарабатывают больше 100 тысяч рублей. Меньше 15 тысячи рублей получают 15% жителей. Если учесть, что по данным на 1 января 2021 года население региона составляло около 2 миллионов 474 тысяч человек, то речь может идти о примерно 160 тысячах волгоградцах, вынужденных трудиться за мизерные деньги. Размер распространенных зарплат в регионе составляет от 19 до 39 тысячи рублей.
По традиции, рейтинг самых высоких зарплат возглавили Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, которая обошла Москву. Так, на Чукотке почти половина населения получает больше 100 тысяч рублей, а размер самых распространенных зарплат варьируется от 61 до 155 тысяч. В Москве около 30% зарабатывают больше 100 тысяч, а в среднем – от 41 до 117 тысячи рублей. Больше всего низкооплачиваемых оказалось в Дагестане и Чечне – здесь более 27% жителей зарабатывают менее 15 тысяч рублей.
К слову, в соседних с Волгоградской области регионах уровень зарплат и количество бедных жителей меньше. Так, Астраханская область заняла 34-ое место в рейтинге, Ростовская – 46-ое, Саратовская – 56-ое.
А какая ваша зарплата? Как вы думаете, можно прожить на 15 тысяч рублей?
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