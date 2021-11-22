Общество

Губернатор Волгоградской области заглянул в 2030 год

Общество 22.11.2021 11:11
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22.11.2021 11:11


Глава региона Андрей Бочаров поручил разработать предложения по стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. Об этом губернатор заявил на сегодняшнем оперативном совещании, посвященном завершению проектов  2021 года, а также по планированию других программ. 
«До конца этой недели с учётом складывающейся социально-экономической ситуации, вызовов, угроз современного этапа развития и проделанной работы представить предложения по стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года, с возможностью ее дальнейшей дополнительной корректировки при изменении экономической ситуации. В стратегии предусмотреть решение основных задач социально-экономического развития региона, системных проблемных вопросов и реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области на плановый период», — подчеркнул глава региона.

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