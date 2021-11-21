Общество

В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТП

Общество 21.11.2021 12:04
0
21.11.2021 12:04


Сотрудники ГИБДД и клуба «Сталинград-Трофи» возложили цветы к памятникам жертв ДТП в Городищенском районе Волгоградской области и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Участники акции выпустили в небо десятки белых шаров, символизирующих души погибших в авариях.  Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке, акция была приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается в третье воскресенье ноября.

В регионе ситуация с аварийностью на дорогах остается напряженной. Низкая культура поведения на дорогах, хамство и неуважение друг к другу участников дорожного движения, пренебрежение элементарными правилами безопасности - вот основные причины травматизма на дорогах.  В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года произошло свыше 1813 дорожно-транспортных происшествий, в которых 185 человек погибли, около 2391 травмированы. К сожалению, среди жертв ДТП есть и дети. На дорогах Волгограда только с начала года погибли 34 человека, двое из них – дети, травмы получили 1043 человека. 
В ГИБДД напоминают участникам дорожного движения, что  именно от их поведения на проезжей части, от действий за рулем зачастую зависит не только собственная жизнь, но и жизнь и здоровье других людей.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
21.11.2021 13:36
Общество 21.11.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 13:06
Общество 21.11.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 09:48
Общество 21.11.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2021 09:17
Общество 21.11.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 18:51
Общество 20.11.2021 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 16:10
Общество 20.11.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2021 09:13
Общество 20.11.2021 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 17:33
Общество 19.11.2021 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 17:02
Общество 19.11.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 16:47
Общество 19.11.2021 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2021 13:59
Общество 19.11.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 12:32
Общество 19.11.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 11:57
Общество 19.11.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 10:36
Общество 19.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2021 10:33
Общество 19.11.2021 10:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:36
Дворец культуры в Волгограде выставили на торги за 18,9 млн рублейСмотреть фотографии
13:06
Чиновники отрицают вспышку коронавируса в детской больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде врачи спасли жизнь 13-летнему подростку с редкой болезньюСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТПСмотреть фотографии
11:43
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области зависла на тревожной планкеСмотреть фотографии
10:54
За кражи из люксовых автомобилей в Волгограде задержали ростовчанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
В Волгограде водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку и скрылсяСмотреть фотографии
09:48
Ремонт моста через Волгу в Волгограде продлится больше годаСмотреть фотографии
09:17
В Волгоградской области подорожали услуги по рытью могилСмотреть фотографии
18:51
Волгоградский губернатор в приятной компании посмотрел спектакль «Дом у дороги»Смотреть фотографии
18:21
В Волгограде скромную компенсацию взыскала семья умершего от COVID фельдшера «скорой»Смотреть фотографии
16:10
Волгоградский скульптор Сергей Щербаков: За нами в регионе никого нетСмотреть фотографии
13:42
Рыбака из Краснодарского края поймали в Волгограде с незаконным уловом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Снежный шторм надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:10
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снова растетСмотреть фотографии
11:52
Ребенок и трое взрослых ранены в ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:31
Роковой удар: в Волгограде частный таксист убил пассажира из-за мусора в салонеСмотреть фотографии
11:09
Черных лесорубов задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом пассажирка легковушки погибла из-за маневра встречного автоСмотреть фотографии
10:20
Арестованы двое фигурантов дела о стрельбе на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Один человек пострадал в жуткой аварии на мосту через реку Царица в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде из-за долга водитель «Мерседеса» стала пешеходомСмотреть фотографии
20:28
Молодежь устроила массовую драку у торгового центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
«Когда будет – не знаем»: жители Волгоградской области сбились с ног в поисках «Спутника Лайта»Смотреть фотографии
17:33
Волгоградские коммунальщики и дорожники готовятся к встрече Норвежского циклонаСмотреть фотографии
17:02
Опасные для человека инфекции нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде эксперты напомнили родителям о необходимости прививать детям здоровые пищевые привычкиСмотреть фотографии
16:19
Волгоградку осудят за оформление кредитов на беспомощную сиротуСмотреть фотографии
16:03
Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерствеСмотреть фотографии
15:38
«Вы же всех кошмарите»: волгоградские противники QR-кодов сняли видео «захвата» РоспотребнадзораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 