В Волгоградской области вспомнили погибших в ДТП





Сотрудники ГИБДД и клуба «Сталинград-Трофи» возложили цветы к памятникам жертв ДТП в Городищенском районе Волгоградской области и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Участники акции выпустили в небо десятки белых шаров, символизирующих души погибших в авариях. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке, акция была приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается в третье воскресенье ноября.





В регионе ситуация с аварийностью на дорогах остается напряженной. Низкая культура поведения на дорогах, хамство и неуважение друг к другу участников дорожного движения, пренебрежение элементарными правилами безопасности - вот основные причины травматизма на дорогах. В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года произошло свыше 1813 дорожно-транспортных происшествий, в которых 185 человек погибли, около 2391 травмированы. К сожалению, среди жертв ДТП есть и дети. На дорогах Волгограда только с начала года погибли 34 человека, двое из них – дети, травмы получили 1043 человека.



В ГИБДД напоминают участникам дорожного движения, что именно от их поведения на проезжей части, от действий за рулем зачастую зависит не только собственная жизнь, но и жизнь и здоровье других людей.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.