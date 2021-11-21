Ремонт моста через Волгу в Волгограде продлится больше года

Напомним, мост через Волгу был сдан в эксплуатацию в 2009 году. В 2010 году произошло событие, после которого это сооружение стали называть "танцующим" мостом - 20 мая проезжающие водители заметили сильные вибрации на мостовом переходе. Эксперты позднее так и не пришли к единому выводу, что стало причиной этих колебаний. С 2009 года мост через Волгу неоднократно частично ремонтировался.
Общество 21.11.2021 09:48
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21.11.2021 09:48
Напомним, мост через Волгу был сдан в эксплуатацию в 2009 году. В 2010 году произошло событие, после которого это сооружение стали называть "танцующим" мостом - 20 мая проезжающие водители заметили сильные вибрации на мостовом переходе. Эксперты позднее так и не пришли к единому выводу, что стало причиной этих колебаний. С 2009 года мост через Волгу неоднократно частично ремонтировался.
Электронный аукцион на ремонт моста через Волгу объявлен комитетом транспорта и дорожного строительства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила почти 115 миллионов рублей. Работы по обновлению дорожного покрытия продлятся до января 2023 года.Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о предстоящем выборочном ремонте первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу. В комитете транспорта и дорожного хозяйства ранее заявляли, что стоимость ремонта составляет 110,3 миллиона рублей. Планируется провести реконструкцию перехода на участке протяженностью 3,424 километра. Среди предстоящих работ - срезка существующего асфальтобетонного покрытия, (в качестве покрытия предусмотрена укладка щебеночно-мастичной смеси), а также ремонт дождеприемных колодцев, установка бортового камня, остановочных павильонов, нанесение дорожной разметки на проезжей части термопластиком со световозвращающими элементами.
Напомним, мост через Волгу был сдан в эксплуатацию в 2009 году. В 2010 году произошло событие, после которого это сооружение стали называть "танцующим" мостом - 20 мая проезжающие водители заметили сильные вибрации на мостовом переходе. Эксперты позднее так и не пришли к единому выводу, что стало причиной этих колебаний. С 2009 года мост через Волгу неоднократно частично ремонтировался.
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