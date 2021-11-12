Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионов





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подготовил проект ремонта первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу, который называют «танцующим мостом». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, протяженность участка проектирования составила 3,424 километра. Мостовой переход будут ремонтировать выборочно. На данном объекте запланированы срезка существующего асфальтобетонного покрытия, в качестве покрытия предусмотрена укладка щебеночно-мастичной смеси. Проект предусматривает установку бортового камня и остановочных павильонов, нанесение дорожной разметки на проезжей части термопластиком со световозвращающими элементами. Стоимость ремонта составляет 110,3 млн. рублей.

Напомним, мост через Волгу начали строить в 1996 году. В 2009 году его ввели в эксплуатацию. А 20 мая 2010 год мост неожиданно «затанцевал». Свидетелями сильных вибраций стали тогда сотни водителей, которые в этот момент проезжали по этом объекту. К слову, частичный ремонт дорожного покрытия на мосту через Волгу проводился уже не раз.







