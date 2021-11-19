



Безопасные пищевые привычки у детей и подростков, а также профилактика среди воспитанников школ и детских садов сезонных вирусных заболеваний - эти темы стали главными на заседании круглого стола, который прошел на площадке департамента образования администрации Волгограда с участием представителей общественной палаты, сферы здравоохранения, оператора питания «Виво Маркет», родительской общественности. Родители в формате открытого диалога смогли задать свои вопросы участникам встречи.

«В городе 150 школ, где питаются больше 102 000 детей. И только 66-67% из них питаются горячими обедами. Мы считаем, что это очень небольшой процент. Год от года контроль качества школьной еды усиливается, потому что помимо внутреннего контроля и контроля надзорных органов есть еще и общественный контроль. Мы надеемся, что родители услышат нас и поймут, что в образовательных учреждениях действительно безопасное и полезное питание», - сообщила заместитель руководителя департамента образования администрации Волгограда Светлана Пятаева.

Об организации системы пищевой безопасности на комбинате и пищеблоках школ рассказали представители оператора питания ООО «Виво Маркет»

«У нас на комбинате многоуровневая система контроля качества, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией», - рассказала руководитель производства ООО «Виво Маркет» Виана Короткова. «Контроль начинается с момента заключения договора с поставщиком - мы проводим его полный аудит. Вторая ступень - это входной контроль всей поставляемой продукции. Комбинат на 45% состоит из холодильных и морозильных камер. Производственные коридоры расположены таким образом, чтобы “грязные” процессы никогда не пересекались с “чистыми”. Это гарантирует, что готовая продукция никогда “не встретится” с сырым мясом. Ежедневно отдел пищевой безопасности проводит на комбинате мониторинг, который проходит по нескольким критериям: соблюдение сотрудниками всех технологических норм, санитарное состояние производственных и складских помещений, соблюдение товарного соседства, то есть соблюдение всех норм СанПина».

«Регулярно проходят лабораторные исследования сырья, готовой продукции, воды», - дополнила Яна Подмосковная, руководитель отдела пищевой безопасности. «Кроме того на комбинате создана библиотека образцов, которые хранятся в ней чуть больше всего срока годности. Также на пищеблоках в течение 48 часов сохраняются суточные пробы всех подаваемых детям блюд. Это необходимо для того, чтобы предоставить образцы на исследование, если возникнут вопросы по качеству».

Как напомнили участникам встречи эксперты, основы питания закладываются в семье. Там же формируются вкусовые привычки. Поэтому родители должны помнить: здоровье и питание взаимосвязаны.

«Вопрос очень острый. Если раньше к детям с лишним весом применяли термин «избыточный вес», то сейчас чаще говорят «ожирение». Есть такое понятие джанк-фуд в переводе с английского - «мусорная еда». Сегодня перекус молодежи - это чипсы, сухарики, снеки и так далее. Такая пища не делает детей здоровее. Я работаю и с детьми, и со взрослыми и часто вижу, что в семьях отсутствует понятие здорового питания, поэтому считаю, что в первую очередь необходимо проводить работу с родителями», - говорит клинический психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Наталия Савва.

Образовательные учреждения принимают активное участие в такой работе. В детских садах существует специальная программа «Разговор о здоровом питании», где ведется работа и с детьми, и с родителями. В школах также проводят дни открытых дверей, где ученики и их родители узнают все больше о правильном питании и режиме дня.

Неправильный рацион приводит к возникновению проблем с желудочно-кишечным трактом, а также становится причиной снижения иммунитета, что приводит к частым заболеваниям.

Об уровне заболеваемости детей сезонными вирусами участникам встречи рассказала заведующая отделением профилактики ГУЗ «Детская поликлиника №1» Светлана Мастенова: «Если сравнивать количество заболевших детей с прошлым годом, цифры примерно одинаковые. А если смотреть по месяцам, то после каникул число заболевших детей по Краснооктябрьскому району, например, выросло на 593 случая. Это говорит о том, что «вирусный сезон» вступает в активную фазу».

«На сегодняшний день эти вирусы очень коварны. Поэтому я хочу призвать родителей - если ребенок заболел не надо писать в родительские чаты или искать информацию в интернете. Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к врачам, у каждого есть свой участковый педиатр, покажите ребенка ему и выполняйте предписания медиков, а не лечите по совету соседки», - с такими словами обратилась к родителям педиатр и детский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Альбина Давыдова.

О профилактике вирусных заболеваний в учебных и дошкольных учреждениях рассказала Мария Алентьева – заведующая МДОУ детский сад №241 Дзержинского района. «В садах регулярно проводится дезинфекция игрушек и всех поверхностей в группе. Посуда моется 4 раза в день. В период роста вирусных инфекций эта процедура делается чаще».

«Если поступает жалоба от родителей, а потом и подтверждение от медиков о случае массового заболевания, то школа сообщает об этом в Роспотребнадзор. Если после проверки Роспотребнадзор подтверждает, что питание в образовательном учреждении могло стать причиной плохого самочувствия детей, то проводится ряд мероприятий, в том числе дезинфекция помещений. К счастью в последние годы ни одного подобного случая у нас не было», - поделилась информацией Марина Железнякова, директор МОУ Гимназии №5 Ворошиловского района.

Специалисты вместе с родителями пришли к общему выводу - правильно составленный рацион повышает способность организма к сопротивлению негативным факторам окружающей среды, способствует сохранению здоровья, сопротивлению утомляемости и высокой работоспособности.