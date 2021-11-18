Covid-19 18.11.2021 12:00
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18.11.2021 12:00
В Волгоградской области за минувшие сутки еще 36 человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Это - стабильно высокий показатель смертности от COVID-19 в регионе за последние месяцы. Всего в Волгоградской области уже 4144 человека не смогли пережить эту инфекцию.
При этом за минувшие сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у 465 человек. Это немногим меньше, чем фиксировалось в последнее время, но больше на два человека, чем было накануне.
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