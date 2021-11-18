На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузов

Общество 18.11.2021 09:48
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18.11.2021 09:48
Движение большегрузов ограничат на улице Ангарской в Волгограде, где идет строительство нового участка автомобильной дороги. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекционного визита на объект.
К реализации проекта расширения улицы Ангарской приступили в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На первом этапе строители выполнили переустройство сетей энергоснабжения, канализации и связи, газопровода, а также рекультивацию земельного участка. В текущем году рабочие возвели для нового участка будущей "четырёхполоски" земляное основание, обустроили линию ливневой канализации, возвели тротуарную дорожку. Сейчас бригады приступили к асфальтированию основного проезда протяженностью почти 900 метров. Площадь нового покрытия составит более 13 тысяч кв.м. Также вдоль объекта строится новая линия наружного освещения протяженностью свыше 1600 метров. На заключительном этапе реконструкции для обеспечения безопасного проезда планируется установка нового светофорного объекта.
"Эта трасса является важной и для города, и для области, — подчеркнул Андрей Бочаров по итогам осмотра участка работ. - Зачастую ее использует транзитный транспорт, из-за чего возникают проблемы пробками, с обеспечением безопасности транспортного движения". Для комфорта жителей и безопасности дорожного движения проезд грузовиков по Ангарской будет ограничен.
В целом в Волгоградской области в этом году около 700 километров охвачены различными видами работ: приведение в нормативное состояние, развитие и строительство новых участков дорожно-транспортной сети.
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