Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области стал распространяться медленнее

Covid-19 17.11.2021 11:35
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17.11.2021 11:35


Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области замедлились, но смертность от этого вируса по-прежнему остается высокой. По данным федерального оперативного штаба, за сутки в регионе зарегистрировано 463 новых случая заражения коронавирусом - снижение показателя наблюдается с 12 ноября. Скончались от этой инфекции 37 человек - такая пиковая отметка суточной смертности уже регистрировалась в регионе пять дней назад.
Всего за время пандемии от COVID-19 в Волгоградской области скончались 4108 человек.

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