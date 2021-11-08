Проекты волжан по благоустройству воплощаются в жизнь





В Волжском близится к завершению реализация программы инициативного бюджетирования – на сегодняшний день закончены работы на пяти объектах местных инициатив населения и реализованы пять «детских» проектов.

Так, в школе № 32 «Эврика-развитие» появился спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в себя волейбольную площадку и площадку для занятий лёгкой атлетикой. Здесь были проведены работы по выравниванию и бетонированию площадки, уложено специальное резиновое покрытие, смонтировано освещение, установлены уличные тренажеры и комплекс для воркаута.

Напомним, ранее было завершено благоустройство территории вдоль улицы Смоленская в поселке Металлург, на улице К. Нечаевой у школы № 17 обустроена детская площадка, в школе № 19 – метеоплощадка, а в парке «Гидростроитель» реализован проект по обустройству новой спортивной площадки.

Также в настоящий момент завершены все пять проектов «детского» инициативного бюджетирования, разработанных юными волжанами. В школе № 35 появилось школьное радио, в 31-й – мультипликационная студия, в 32-й – зона отдыха для обучающихся и гостей, в 14-й – территории развития в рекреациях, а в 6-й – современная библиотека.

В настоящее время подрядные организации ведут работы по благоустройству дворовых территорий. На ул. Мира, 85 и Оломоуцкой, 60, 64, 72 началась установка детских городков и малых архитектурных форм. Планируется, что в течение нынешней недели спортивное и игровое оборудование также появится во дворах по ул. Карбышева, 17, Мира, 31, Дружбы 69а, 79 и Химиков, 1а.



