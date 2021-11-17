Волгоградская область получила 41400 доз дефицитного «Спутник Лайт»





Более 79 тысяч комплектов отечественных препаратов «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Гам-Ковид-Вак» поступили в волгоградский регион накануне, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облздраве. Регион получил 9540 комплектов вакцины «Спутник V», 28200 — «Гам-Ковид-Вак», а также 41400 – «Спутник Лайт».

Препараты распределяют по медорганизациям, в том числе в прививочные пункты, действующие на базе интерактивного музея «Россия — моя история», ТРК «7 Звёзд», ТРК «Европа Сити Молл», ТРЦ «Пирамида», ТЦ «Ворошиловский», ТРК «Парк Хаус», ТРЦ «Акварель», ТК «OBI» Волгограда, ТЦ «Простор», ТРК «Волгамолл» и ТЦ «ЛеруаМерлен» Волжского.

Напомним, накануне заместитель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов признал дефицит вакцины «Спутник Лайт» в регионе, но заверил, что поставки этого препарата ожидаются на этой неделе.



