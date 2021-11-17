В Волгограде скончался 26-летний невролог больницы №25





В Волгограде скончался 26-летний врач-невролог из больницы №25. Как сообщает ИА «Высота 102», печальное сообщение появилось на сайте медучреждения. Александр Дарий работал в неврологическом отделении №2, коллеги вспоминают о нем как о человеке, который всегда готов был прийти на помощь. Александр только в 2019 году окончил Волгоградский медуниверситет, в 2021 году пришел работать в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. «Он был светлым, добрым, сердечным человеком», - говорится в некрологе. Причиной смерти молодого врача, по предварительным данным, стало хроническое заболевание.

Это уже вторая тяжелая потеря медицинского коллектива больницы №25. На днях не стало заведующей отделением лечебной физкультуры Аллы Статун. Она скончалась от коронавируса.

Фото Александра Дария ВК.