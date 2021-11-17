Общество

В Волгограде скончался 26-летний невролог больницы №25

Общество 17.11.2021 08:06
0
17.11.2021 08:06


В Волгограде скончался 26-летний врач-невролог из больницы №25. Как сообщает ИА «Высота 102», печальное сообщение появилось на сайте медучреждения. Александр Дарий работал в неврологическом отделении №2, коллеги вспоминают о нем как о человеке, который всегда готов был прийти на помощь. Александр только в 2019 году окончил Волгоградский медуниверситет, в 2021 году пришел работать в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. «Он был светлым, добрым, сердечным человеком», - говорится в некрологе. Причиной смерти молодого врача, по предварительным данным, стало хроническое заболевание. 
Это уже вторая тяжелая потеря медицинского коллектива больницы №25. На днях не стало заведующей отделением лечебной физкультуры Аллы Статун. Она скончалась от коронавируса. 
Фото Александра Дария ВК.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
16.11.2021 19:39
Общество 16.11.2021 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 17:48
Общество 16.11.2021 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 17:03
Общество 16.11.2021 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 15:34
Общество 16.11.2021 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 12:31
Общество 16.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 12:05
Общество 16.11.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 11:08
Общество 16.11.2021 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.11.2021 08:19
Общество 16.11.2021 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 20:06
Общество 15.11.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 17:53
Общество 15.11.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 15:49
Общество 15.11.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 10:29
Общество 15.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 10:22
Общество 15.11.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.11.2021 09:04
Общество 15.11.2021 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2021 08:02
Общество 15.11.2021 08:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:49
В станице Волгоградской области в пожаре погиб мужчинаСмотреть фотографии
08:06
В Волгограде скончался 26-летний невролог больницы №25Смотреть фотографии
00:25
Экс-помощник федерального министра погиб в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:39
Нечем кормить детей: под Волгоградом отец-одиночка пытается получить зарплату через судСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде приговоренный к сносу «Сосновый бор» приостановил работуСмотреть фотографии
17:17
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубляСмотреть фотографии
17:03
В облздраве раскрыли причину визита бригады московских врачей в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:47
Минздрав РФ выделил Волгоградской области партию "Спутника Лайта"Смотреть фотографии
15:34
В волгоградском облздраве не смогли назвать количество умерших после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
15:12
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектурыСмотреть фотографии
13:16
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 оказалось меньше 470 человекСмотреть фотографии
12:31
Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологииСмотреть фотографии
12:05
Две ленивые УК лишают лицензий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Частный дом полыхал на берегу Волги под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:08
Жалобы на ситуацию с лекарствами для диабетиков принимают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградкой области машина вылетела с дороги из-за взорвавшегося колесаСмотреть фотографии
10:30
Обновленный Volkswagen Tiguan Urban Sport уже у официального дилера Волга РастСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде ищут доноров для заболевшего коронавирусом главврача детской клиникиСмотреть фотографии
09:33
Настоятель двух храмов скончался от последствий коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде врачу грозит до 12 лет за продажу 27 липовых сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области в шести школах закрылись классы из-за вспышки инфекцииСмотреть фотографии
20:21
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из МосквыСмотреть фотографии
20:06
«Это невыносимо»: в Волгограде замерзающая блокадница просит помощиСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 