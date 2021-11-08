Авторский проект. Престижная локация. Дом класса De luxe

Общество 08.11.2021 09:06 Реклама
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08.11.2021 09:06 Реклама
Идеальное сочетание престижа района, авторская архитектура дома, уникальный формат квартир с эркерами – все это авторский дом «AVTOGRAF». Достойная жизнь среди людей своего круга.
Ворошиловский район, ул. Иркутская.
Обладая лучшим:
• Архитектура в стиле «современный модерн»
• Лимитированный пул квартир (всего 64 в доме)
• Квартиры с эркерами
• Панорамные окна с живописными видами
• Консьерж при входе
• Подземный паркинг
Стоимость квартир от 5 млн руб.
Более подробная информация: (8442) 60-95-95
Авторский дом «AVTOGRAF» – создан быть приватным.
Застройщик – ООО «СЗ «Красивый город». Авторский дом «Автограф». Проектную декларацию можно скачать на НАШ.ДОМ.РФ (ID 41986)
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