Общество

Военные в спецзащите обработали транспорт и здание в Волгограде

Общество 07.11.2021 12:55
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07.11.2021 12:55


Специальную обработку помещений и транспорта на территории сборного пункта в Волгограде провели военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе округа, это было сделано в рамках подготовки к отправке очередной команды призывников со сборного пункта Волгоградской области.
Военнослужащие в защитных костюмах обработали помещения приемной и военно-врачебной комиссий, пункт выдачи обмундирования, контрольно-пропускной пункт, лестницы, комнаты отдыха для призывников, столовую. Также они провели специальную обработку строевого плаца и мест вокруг зданий на территории сборного пункта.
Для специальной обработки объектов и транспорта применялся 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.
Комплексной дезинфекции был подвергнут весь автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, задействованный для перевозки молодого пополнения от сборных пунктов и к местам прохождения военной службы. Многоуровневой обработке были подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения, системы кондиционирования и обогрева.
Всего с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рамках осеннего 2021 года призыва к местам прохождения военной службы будет направлено более 26 тысяч человек.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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