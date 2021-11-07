Covid-19

«Держат за дураков»: записавшихся на ревакцинацию волжан оставили без «Лайта»

Covid-19 07.11.2021 11:03
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07.11.2021 11:03


Записавшиеся на ревакцинацию пенсионеры в Волжском столкнулись с трудностями при получении третьего укола. В поликлинике №5, где волжане несколько дней назад взяли талоны на прививку, не оказалось обещанного врачами «Спутника Лайт», рассказали ИА «Высота 102» возмущенные жители.
«В понедельник мы с мужем пришли в поликлинику записаться на ревакцинацию – 3 ноября у нас истекало полгода с момента первой прививки от коронавируса, – рассказала жительница Волжского Вера. – На среду нам талоны не дали, записали только на 6-е число. Мы с супругом сразу уточнили: есть ли в наличии «Спутник Лайт»? Нас заверили, что в поликлинике достаточно этой вакцины и нас ждут».
Однако, когда пожилые волжане пришли ревакцинироваться, выяснилось, что «Лайт» закончился. «Сказать, что мы были озадачены – ничего не сказать, – возмутилась Вера. – Было такое чувство, что нас держат за дураков. Ведь мы специально уточняли эту информацию, потому что нам не всё равно, чем ревакцинироваться. Ведь еще летом везде сообщалось, что именно «Спутник Лайт» наилучшим образом подходит для этой процедуры. Мы ответственны в вопросе заботы о своем здоровье и привились первый раз еще тогда, когда и о QR-кодах никто не говорил, и считаем это необходимой мерой».
Взять талон на другой день и конкретное время, чтобы всё же получить укол «Лайтом», волжанам не удалось: терминал в поликлинике №5 почему-то перестал работать. По словам Веры, медработники посоветовали им приходить каждый день и узнавать, есть ли «Спутник Лайт» или нет. «Мы работающие пенсионеры. Даже если остаюсь на «удаленке», у меня нет времени каждый день навещать поликлинику, где я, ко всему прочему, могу столкнуться с заразными коронавирусом людьми».
Впрочем, в других поликлиниках Волжского горожанам удалось ревакцинироваться «Спутником Лайт». Укол этой вакциной 64-летняя волжанка Татьяна получила в поликлинике №3, но ее супруга повторно привили первым компонентом «Спутника V».
В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что в регионе нет дефицита вакцины от новой коронавирусной инфекции. «Обеспеченность [пунктов вакцинации] препаратами всех наименований на 5 ноября составляет почти 280 тысяч комплектов, в том числе вакциной «Спутник Лайт» в объеме более 13 тысяч доз. За весь период поставок «Спутника Лайт» в Волгоградскую область поступило более 160 тысяч доз, – отметили в облздраве. – Партии вакцин поступают в регион регулярно, несколько раз в месяц, крайняя поступила 1 ноября — это были 22 тысячи доз препарата «Спутник V». Вакцины оперативно распределяют во все прививочные центры».
В профильном комитете также подчеркнули, что для вакцинации, повторной вакцинации и для иммунизации после перенесенного COVID-19 подходит любая из зарегистрированных в России вакцин от коронавируса.
Напомним, по данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в Волгоградской области достиг 49,1%, полный курс вакцинации от ковида прошли чуть более 1 млн человек.

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