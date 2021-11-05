Коронавирус в Волгоградской области поставил очередной антирекорд





Ежесуточное число заболевших коронавирусом в Волгоградской области выросло на 9 человек – за прошедший день инфекция выявлена у 462 жителей региона. Количество заражений с начала пандемии превысило 106,2 тысячи, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Скончались от последствия ковида 30 пациентов, общее число умерших достигло ровно 3,7 тысячи человек. Разница между заболевшими и выздоровевшим жителями Волгоградской области неумолимо увеличивается и в настоящее время составляет 13 433 человека.

Уровень коллективного иммунитета, по данным федерального штаба, за неделю вырос всего на 0,7% и достиг ровно 49%. Вакцинацию первым компонентом прошли 1 млн 105 тысяч волгоградцев, полный курс – 1 млн 51 тысяча жителей региона. За неделю первый укол получили 62,8 тысяч человек.