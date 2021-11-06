Цены на картофель в Волгограде стремятся к ста рублям

Общество 06.11.2021 13:48
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06.11.2021 13:48
Волгоградцы не устают удивляться ценам на овощи. Как сообщает ИА «Высота 102», в торговых сетях стоимость картофеля нового урожая уже достигла 76 рублей. «Видимо, самые печальные прогнозы сбудутся и к новому году картошка будет стоить 100 рублей», - констатируют горожане.Между тем, в Волгоградстате считают, что средняя стоимость корнеплодов в регионе составляет около 42 рублей за килограмм. Ранее волгоградцы жаловались на отвратительное качество картофеля в сетевых магазинах и высокие цены на этот неликвидный товар.
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