Цены на картофель в Волгограде стремятся к ста рублям





Волгоградцы не устают удивляться ценам на овощи. Как сообщает ИА «Высота 102», в торговых сетях стоимость картофеля нового урожая уже достигла 76 рублей. «Видимо, самые печальные прогнозы сбудутся и к новому году картошка будет стоить 100 рублей», - констатируют горожане.

Между тем, в Волгоградстате считают, что средняя стоимость корнеплодов в регионе составляет около 42 рублей за килограмм. Ранее волгоградцы жаловались на отвратительное качество картофеля в сетевых магазинах и высокие цены на этот неликвидный товар.