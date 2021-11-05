В хуторе в Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства у теленка





Карантин по бешенству на два месяца введен в хуторе Большой Серафимовичского района Волгоградской области из-за заболевшего теленка. Под карантинные меры попала и территория в радиусе 3 километров от хутора. Соответствующее постановление было подписано 2 ноября и.о. губернатора Евгением Харичкиным и опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.

По данным областного комитета ветеринарии, бешенство выявили у теленка, который еще не достиг возраста вакцинации. Он контактировал с диким животным и заразился смертельно опасной инфекцией. Ветеринарная служба провела все мероприятия по ликвидации очага бешенства.

По данным управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, с начала 2021 года в Волгоградской области были зарегистрированы 62 случая бешенства. Из них 35 – среди домашних плотоядных, 17 – среди сельскохозяйственных животных (КРС), еще 10 – у диких животных.

Фото: Neng_loveyou, ru.depositphotos.com.