Общество

В хуторе в Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства у теленка

Общество 05.11.2021 17:50
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05.11.2021 17:50


Карантин по бешенству на два месяца введен в хуторе Большой Серафимовичского района Волгоградской области из-за заболевшего теленка. Под карантинные меры попала и территория в радиусе 3 километров от хутора. Соответствующее постановление было подписано 2 ноября и.о. губернатора Евгением Харичкиным и опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона.
По данным областного комитета ветеринарии, бешенство выявили у теленка, который еще не достиг возраста вакцинации. Он контактировал с диким животным и заразился смертельно опасной инфекцией. Ветеринарная служба провела все мероприятия по ликвидации очага бешенства.
По данным управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, с начала 2021 года в Волгоградской области были зарегистрированы 62 случая бешенства. Из них 35 – среди домашних плотоядных, 17 – среди сельскохозяйственных животных (КРС), еще 10 – у диких животных.
Фото: Neng_loveyou, ru.depositphotos.com.

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