Волгоградцев приглашают помочь в создании сквера в Бекетовке в память о жертвах войны

Общество 01.11.2021 08:58
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01.11.2021 08:58
Необычный памятник установили в Кировском районе Волгограда рядом с железнодорожной станцией Бекетовская, где 80 лет назад упала первая фашистская бомба. Здесь появился Поминальный крест в память о первых жертвах Великой Отечественной войны среди мирного населения.
Как сообщила ИА «Высота 102» краевед-поисковик Дэя Вразова, 1 ноября 1941 года погибло 72 человека, среди которых было 12 бекетовских девчонок и мальчишек. «Этот крест будет напоминать нашим потомкам о трагедии, которую видела будущий композитор Александра Пахмутова, которой было тогда 12 лет, живущие сегодня очевидцы тех событий», - говорит Дэя Вразова. Она рассказала, что 1 ноября 1941 года к станции Бекетовская подошли два поезда: из центра города и Сарепты. Много было людей на перроне и на тех тропинках-дорожках, которые тогда были с южной и северной сторон станции. Южная дорожка шла мимо детского садика, красивого, как теремок. Немецкие самолёты-разведчики искали СталГРЭС. Вторая бомба упала за полотном железной дороги, где располагался лесозавод. И чуть далее – ещё две бомбы. «Было страшно», - вспоминает она.
«Перед установкой креста здесь высадился десант активистов, среди которых были представители военкомата, ДОСААФа, железнодорожной станции Бекетовская, волонтеры, школьники, сотрудники молодежного центра, ветераны клуба «Гармония», чтобы привести территорию в порядок, - рассказала Дэя Вразова. - Но работы еще очень много, поэтому каждому помощнику мы будем только рады, чтобы превратить это место в настоящий сквер и сделать ещё одно благое дело по сохранению исторической памяти. Ведь судьба у моей малой родины - любимой Бекетовки - уникальна. И очень важно, чтобы связь поколений не прерывалась никогда».
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