Общество

"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилей

Общество 20.02.2021 12:15
0
20.02.2021 12:15


"Здравствуйте дорогая и уважаемая наша Дэя Григорьевна!  Вы и представить себе не можете, что Вы сделали для нас, отыскав могилу нашего деда Константина Ивановича Артемьева, воевавшего в 64-й Армии генерал-полковника Михаила Шумилова. Благодаря Вашему доброму, чуткому сердцу, Вашей открытой душе, Вашему сопереживанию к чужой боли – спустя столько лет я, наконец-то, смогла на его могилу привезти родную землю с его палисадника. От имени его детей, внуков, правнуков, праправнуков, от себя лично, от всей нашей многочисленной дружной родни (а от него родословная у нас 117 человек) спасибо за то, что мы можем теперь почтить его память, поклониться, сказать, что он в наших сердцах, что мы помним и гордимся.
Что бы я ни делала, чем бы ни была занята, я вновь и вновь с Вами хожу по Мамаеву кургану, Бекетовке, по Лысой горе. Перед глазами противотанковые рвы, балки, окопы, овраги, сохранившийся дот, осколки снарядов и тихое перешёптывание на лёгком ветерке ковыля, бессмертника, полынки… и Ваши рассказы о том аде войны, в который сейчас трудно поверить. Вы навсегда останетесь в моём сердце ярким, тёплым лучиком. Я рассказывала и буду рассказывать о Вашей крайне непростой работе,  собранных Вами уникальных, бесценных материалах о воинах, погибших на сталинградской земле. Низкий-низкий Вам поклон. С уважением, Валентина Григорьева-Подобедова".
Это - только одно из многочисленных писем, которые приходят в эти дни поисковику-краеведу Дэе Григорьевне Вразовой. Сегодня эта замечательная женщина, которую знают далеко за пределами нашего города и региона,  отмечает 80-летний юбилей. Ее поздравят не только дети, шестеро внуков и девятеро правнуков. Такой же родной она стала для сотен потомков фронтовиков из разных уголков России, которые обращаются к ней за помощью в розыске отцов, дедов, прадедов. 
"Ну, а как я могу это бросить? - говорит она журналистам ИА "Высота 102".  -  Это невозможно. Никогда. Ведь и меня ребёнком защищали шумиловские солдаты в Бекетовке. И если я сейчас могу помочь родным снять их боль за погибшего солдата, то это моё спасибо им за то, что я тоже осталась жива".
Она написала несколько книг о героях войны, о сильных духом фронтовиках, бесконечно верящих в победу над фашизмом и нашедших последний приют на сталинградской земле. Она постоянно работает в архивах и находит время для встреч со студентами и школьниками, которые слушают ее, затаив дыхание. И она всегда счастлива, когда становится известно очередное имя защитника Сталинграда. К ней приезжают из Якутии, Москвы, Рязани, Череповца, Уфы и других городов страны родственники погибших солдат,  судьба которых стала частью и ее жизни. 
Она обладает великолепным чувством юмора, и, когда проводит экскурсии по родной Бекетовке, на вопрос  "Почему улица  в таких колдобинах" - отвечает:  "Оставили такой же, когда везли Паулюса и его генералов на допрос, чтобы мы почувствовали, какая была жизнь в январе 1943 года в Бекетовке».     
"Жизнь подарила мне много друзей и соратников, - говорит Дэя Григорьевна. - Спасибо всем за понимание моих поисковых проблем, спасибо за реальную помощь. Спасибо моей изумительно интересной старости. Я часто думаю о том, что погибшие за нашу мирную жизнь солдаты не молчат, они нас роднят, поиск делает нас родными по духу людьми, и мы превращаемся в единый народ. Народ, который помнит и достойно чтит имена воинов, павших за Родину. Народ, который знает историю своей Родины. Ведь павшие защитники Отечества учат нас быть людьми всегда".


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
20.02.2021 12:38
Общество 20.02.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 11:41
Общество 20.02.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 09:05
Общество 20.02.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2021 08:12
Общество 20.02.2021 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 20:33
Общество 19.02.2021 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 19:42
Общество 19.02.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 17:27
Общество 19.02.2021 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 16:28
Общество 19.02.2021 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 14:52
Общество 19.02.2021 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 14:10
Общество 19.02.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 13:32
Общество 19.02.2021 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2021 12:17
Общество 19.02.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 08:21
Общество 19.02.2021 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 19:56
Общество 18.02.2021 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 14:18
Общество 18.02.2021 14:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
ТОП – 8 подарков, которые порадуют ваших любимыхСмотреть фотографии
12:53
В СберБанк Онлайн теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖСмотреть фотографии
12:38
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"Смотреть фотографии
12:15
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилейСмотреть фотографии
11:47
Гид по подаркам: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарокСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной землиСмотреть фотографии
11:23
"Отстирывал кровь": волгоградца осудили за убийство подростка на улицеСмотреть фотографии
11:03
Уголовное дело волгоградской экс-судьи Добрыниной передали из Краснодара в АстраханьСмотреть фотографии
10:06
Встреча на встречке: две женщины пострадали из-за водителя-лихача в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
В Волжском 75-летнюю женщину увезли в больницу из сгоревшего домаСмотреть фотографии
09:10
Магазин «Хищник» приглашает волгоградцев за подаркамиСмотреть фотографии
09:05
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
Волгоградское МУП продает ненужную базуСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогревательСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковидаСмотреть фотографии
17:27
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детейСмотреть фотографии
17:01
Главный пристав Волгоградской области размечтался о домашнем арестеСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде на оживленном перекрестке авария: двое пострадавших и пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Партию шин арестовали в автомагазине ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
С черной икры на черный хлеб: в Волгограде осудили членов ОПГ за поставки краснокнижной рыбы из АстраханиСмотреть фотографии
15:06
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублейСмотреть фотографии
14:52
Депутаты Волгоградской облдумы согласились расстаться с помощниками-родственникамиСмотреть фотографии
14:50
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Простыня вместо двери и жуткий холод: в Волгограде замерзают пациенты «красной зоны» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Молодежь Волгоградского алюминиевого завода оказала помощь постояльцам социальной гостиницыСмотреть фотографии
12:27
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростейСмотреть фотографии
12:27
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгограде концессионер проблемного ЦПКиО нашел нового директора в другом паркеСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернетаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 