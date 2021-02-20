"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилей

"Здравствуйте дорогая и уважаемая наша Дэя Григорьевна! Вы и представить себе не можете, что Вы сделали для нас, отыскав могилу нашего деда Константина Ивановича Артемьева, воевавшего в 64-й Армии генерал-полковника Михаила Шумилова. Благодаря Вашему доброму, чуткому сердцу, Вашей открытой душе, Вашему сопереживанию к чужой боли – спустя столько лет я, наконец-то, смогла на его могилу привезти родную землю с его палисадника. От имени его детей, внуков, правнуков, праправнуков, от себя лично, от всей нашей многочисленной дружной родни (а от него родословная у нас 117 человек) спасибо за то, что мы можем теперь почтить его память, поклониться, сказать, что он в наших сердцах, что мы помним и гордимся.

Что бы я ни делала, чем бы ни была занята, я вновь и вновь с Вами хожу по Мамаеву кургану, Бекетовке, по Лысой горе. Перед глазами противотанковые рвы, балки, окопы, овраги, сохранившийся дот, осколки снарядов и тихое перешёптывание на лёгком ветерке ковыля, бессмертника, полынки… и Ваши рассказы о том аде войны, в который сейчас трудно поверить. Вы навсегда останетесь в моём сердце ярким, тёплым лучиком. Я рассказывала и буду рассказывать о Вашей крайне непростой работе, собранных Вами уникальных, бесценных материалах о воинах, погибших на сталинградской земле. Низкий-низкий Вам поклон. С уважением, Валентина Григорьева-Подобедова".

Это - только одно из многочисленных писем, которые приходят в эти дни поисковику-краеведу Дэе Григорьевне Вразовой. Сегодня эта замечательная женщина, которую знают далеко за пределами нашего города и региона, отмечает 80-летний юбилей. Ее поздравят не только дети, шестеро внуков и девятеро правнуков. Такой же родной она стала для сотен потомков фронтовиков из разных уголков России, которые обращаются к ней за помощью в розыске отцов, дедов, прадедов.

"Ну, а как я могу это бросить? - говорит она журналистам ИА "Высота 102". - Это невозможно. Никогда. Ведь и меня ребёнком защищали шумиловские солдаты в Бекетовке. И если я сейчас могу помочь родным снять их боль за погибшего солдата, то это моё спасибо им за то, что я тоже осталась жива".

Она написала несколько книг о героях войны, о сильных духом фронтовиках, бесконечно верящих в победу над фашизмом и нашедших последний приют на сталинградской земле. Она постоянно работает в архивах и находит время для встреч со студентами и школьниками, которые слушают ее, затаив дыхание. И она всегда счастлива, когда становится известно очередное имя защитника Сталинграда. К ней приезжают из Якутии, Москвы, Рязани, Череповца, Уфы и других городов страны родственники погибших солдат, судьба которых стала частью и ее жизни.

Она обладает великолепным чувством юмора, и, когда проводит экскурсии по родной Бекетовке, на вопрос "Почему улица в таких колдобинах" - отвечает: "Оставили такой же, когда везли Паулюса и его генералов на допрос, чтобы мы почувствовали, какая была жизнь в январе 1943 года в Бекетовке».

"Жизнь подарила мне много друзей и соратников, - говорит Дэя Григорьевна. - Спасибо всем за понимание моих поисковых проблем, спасибо за реальную помощь. Спасибо моей изумительно интересной старости. Я часто думаю о том, что погибшие за нашу мирную жизнь солдаты не молчат, они нас роднят, поиск делает нас родными по духу людьми, и мы превращаемся в единый народ. Народ, который помнит и достойно чтит имена воинов, павших за Родину. Народ, который знает историю своей Родины. Ведь павшие защитники Отечества учат нас быть людьми всегда".