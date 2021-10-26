Общество

В Волгограде построят уникальную школу на 1280 мест

Общество 26.10.2021 11:42
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26.10.2021 11:42


Администрация Волгограда объявила конкурс по определению исполнителя работ по проектированию и строительству в Дзержинском районе еще одной школы. Здание общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 1280 учеников, будет размещено на улице Кортоева, в микрорайоне перспективной застройки. Объект будет построен в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Окончание всего предусмотренного комплекса работ - декабрь 2023 года, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Стоимость строительства, согласно начальной цены контракта, составляет около 1 миллиарда 200 миллионов рублей.
За основу для проектирования и возведения новой школы взят проект образовательного учреждения, признанный экономически эффективным и рекомендованный Минстроем России, аналогов которому в Волгоградской области на сегодня еще нет. Здание переменной этажности (2 - 4 этажа) рассчитано на 51 класс, спортивный блок, зрительный зал на 700 человек с помещениями для хранения музыкальных инструментов, декораций и костюмов. Предусмотрены также помещения для библиотеки, профильных мастерских, лаборатории и медицинского кабинета. Помощь в обучении и развитии юных горожан окажет оснащенный современным оборудованием пищеблок и обеденный зал. Пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. У школы оборудуют спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.
Напомним, в Волгограде уже построены две школы - в Советском и Кировском районе. В настоящее время ведется строительство образовательного учреждения на 1000 мест в Красноармейском районе – школа откроет свои двери 1 сентября 2022 года. Осенью текущего года стартовали работы по возведению «тысячника» и в 205-м микрорайоне - на ул. Кузнецкой. В ближайших планах муниципалитета - строительство школ на ул. Шекснинской и в микрорайоне Комарово.


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