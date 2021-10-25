Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4G

Общество 25.10.2021 15:44
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25.10.2021 15:44
Жители малочисленных населенных пунктов Волгоградской области соревнуются на голосовании за конкретные села и поселки, чтобы в них провели интернет 4G в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на промежуточные результаты голосования на портале Госуслуги, пока в рейтинге лидирует поселок Звездный в Среднеахтубинском районе. За него отдано 426 голосов из 2951.
Голосование началось 11 октября и продлится до 15 ноября. На втором месте в рейтинге с 267 голосами располагается поселок Моисеево в Котовском районе. Еще один претендент из этого же района – село Ефимовка (100 голосов). За хутор Фастов в Иловлинском районе проголосовали 112 человек. В голосовании участвуют все населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек, голосовать могут все россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Спустя два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые в 2022 году подключат к мобильному интернету 4G (LTE) по программе устранения цифрового неравенства. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.
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