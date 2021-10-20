Увесистую сумку с компьютерными комплектующими изъяли таможенники в аэропорту Волгограда у гражданина Азербайджана, прилетевшего из Баку. Иностранец пытался провезти через «зеленый коридор» 257 незадекларированных процессоров и 49 жестких дисков якобы по просьбе своих друзей, сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Астраханской таможни Татьяна Полякова.

Таможенники посчитали, что характер, количество и предназначение оборудования свидетельствовали о том, что его вывозили не для личного пользования. Следовательно, товары подлежат таможенному декларированию. У гражданина изъяли компьютерные детали и направили их на экспертизу. Ведется административное расследование, возбуждено дело по ч. 1 ст.16.2 КоАП РФ.

Это далеко не первый случай в 2021 году, когда россияне и иностранцы пытаются провезти на международных рейсах незадекларированные товары народного потребления. За 9 месяцев таможенники возбудили 58 административных дел по подобным нарушениям. «Предметами правонарушения по ним являются насвай, продукты питания, сигареты, парфюмерная продукция и другие товары», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов.