Волгоградские подростки переименовали школы в Google Maps в честь тиктокеров

Общество 19.10.2021 15:47
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19.10.2021 15:47
На онлайн-картах Google Maps в Волгограде и его пригородах появились школы «имени Славы беброу», «Дед инсайда» и «абобусов». Такие странные для непосвященного человека названия за образовательными школами закрепили в интернете волгоградские подростки в рамках TikTok-тренда.
Так, школа №19 на улице Советской, 24 в Центральном районе Волгограда в онлайн-картах теперь носит имя корейского певца, участника группы BTS Кима Тхэхёна. Школе №81 на улице Чуйкова, 13 подростки присвоили имя «святой беброчки», а школа №33 на улице Симонова, 29 предназначена «для тяночек». В Краснооктябрьском районе школа №91 на улице Асланова, 39 именуется в Google Maps как школа «мишки Фреде».
Средние образовательные учреждения начали переименовывать в онлайн-картах не только в Волгограде и Волжском, но и по всей России. Школы и лицеи имени «абобуса бебровича» появились в Воронеже, в Ростове-на-Дону, Астрахани, Екатеринбурге и других городах. Следуя тренду TikTok, ученики также называют учреждения в честь самих себя, друзей, популярных исполнителей, стримеров и других одиозных личностей из социальных сетей.
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