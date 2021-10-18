Общество

Волгоградское УФАС объявило войну непристойному бренду суши

Общество 18.10.2021 10:31
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18.10.2021 10:31


Реклама сети суши «Ё*идо*би» признана Волгоградским УФАС ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе,  поводом для такого решения явилась оценка рекламного щита около суши бара в Волгограде. Реклама содержала изображение одного из сетов сети и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. Ё*идо*би Sushi Rolls», а также изображение товарного знака «Ё».
Дело было возбуждено по заявлениям жителей города Волгограда, которые выразили возмущение данной рекламой в том числе из-за ее близости к детскому саду, колледжу и школе. 
Изначально дело было возбуждено в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном заведении. Однако на первом заседании  предприниматель указал, что он работает по франшизе, а все рекламные материалы представлены ООО «Ё*идо*би» на основании сублицензионного договора на использование комплекса исключительных прав.
Также он предъявил   сертификат регистрации торговой марки на территории США. Предприниматель пояснил также, что коммерческое наименование "Ё*идо*би" передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», не имеет близкое сходство с бранной ненормативной лексикой русского языка, а слово «КуниЛи» в переводе с японского языка означает «Страна, государство». По мнению предпринимателя, потребители, которые воспринимают слово выбранное в качестве названия сети как то по иному, могли бы зайти в заведение и ознакомится с лингвистической экспертизой, представленной ООО «Ё*идо*би», и в которой сделан вывод, что слово «Ё*идо*би» передающее русскими буквами японский текст «День недели – суббота» не имеет сходства с русским матом.
В дело было привлечено в качестве ответчика также ООО «Ё*идо*би» из Красноярска. 
Выяснилось, что Роспатент  еще в 2019 году отказал в регистрации в качестве товарного знака слово «Ё*идо*би» в связи в противоречием общественным интересам, отказ был обжалован обществом, однако суд по интеллектуальным правам в 2020 году подтвердил законность отказа в регистрации товарного знака. 
После чего основатели скандальной сети предприняли попытку международной регистрации знака не через страну происхождения Россию, а через США. Что тоже завершилось провалом. 
Таким образом, сделали вывод в Волгоградском УФАС, на сегодняшний день на территории России отсутствует правовая защита обозначения "Ё*идо*би" как средства индивидуализации. 
Оценив все обстоятельства дела,  Волгоградское УФАС России вынесло решение о признании рассматриваемой рекламы ненадлежащей, нарушающей требования ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе, в связи с тем, что в рекламе использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений.
Волгоградское УФАС России также намерено обратиться в Федеральную налоговую службу с предложением об инициировании налоговым органом исков об изменении фирменного наименования ООО «Ё*идо*би» в связи с тем, что оно также противоречит установленным законом требованиям к фирменным наименованиям.

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