МЧС предупредило о грозах и ливнях на севере Волгоградской области

Общество 14.10.2021 10:44
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14.10.2021 10:44
Грозы и ливни с усилением юго-восточного и юго-западного ветра порывами до 14-19 м/с ожидаются вечером 14 октября в северных районах Волгоградской области. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.
Жителям рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов, обходить стороной шаткие строения, не стоять под ЛЭЛ и не приближаться к оборванным проводам. В помещениях необходимо плотно закрыть окна и форточки. Выход маломерных судов на водоемы запрещен.
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