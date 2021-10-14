



«Сады Придонья» оказали содействие в организации и проведении турнира по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.

«Новые условия жизни в период пандемии – не повод отказываться от полезных привычек и главного составляющего здорового образа – спорта. Главное – учесть все меры предосторожности», - с такой позицией компания «Сады Придонья» поддержала ежегодный спортивный праздник, который с нетерпением ждали все любители легкой атлетики.

В Волгоград приехало около 300 мальчишек и девчонок 2007-2008 года рождения из Волгоградской, Саратовской, Ростовской и Астраханской областей, которые в течение двух дней боролись за место на пьедестале. Одним из новшеств турнира этого года стал формат его проведения: традиционный волгоградский манеж сменился спортивной площадкой на открытом воздухе.

«Несмотря на новые условия, диктуемые нам эпидемиологической обстановкой, мы не стали отменять традиционный турнир, ведь для многих детей это долгожданный шанс – путевка в мир большого спорта, - сообщила организатор и идейный вдохновитель турнира, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева. - И наша задача – это создать безопасные условия для того, чтобы каждый мог проявить свой талант».

Программа соревнований включала в себя состязания на гладком и барьерном беге на 60, 400 и 1000 метров; прыжках в высоту и длину; толкании ядра и смешанной эстафеты. Настоящим подарком для детей стал мастер-класс от Татьяны Лебедевой, которая раскрыла спортсменам секреты успешных выступлений на российских и международных аренах.

В компании «Сады Придонья» уверены, что, несмотря на то, что в этот день на пьедестал подняться удалось не всем – для многих ребят участие в турнире и общение с олимпийской чемпионкой поможет выбрать правильный путь для достижения поставленных целей, развития в себе целостной и успешной личности.



