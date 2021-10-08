



Волгоградский областной суд обязал администрацию Волгограда обеспечить водоснабжение и водоотведение на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в Кировском районе. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее с административным исковым заявлением о признании бездействия администрации Волгограда незаконным и возложении обязанности провести работы по обеспечению участков необходимой инженерной инфраструктурой в суд обратился прокурор Кировского района.

Надзорное ведомство установило, что еще с 2013 года на территории западнее 1-й очереди жилого района Ергенинского в Кировском районе Волгограда было образовано и предоставлено многодетным семьям более 100 земельных участков. Однако до настоящего времени данные земельные участки не обеспечены водоснабжением и водоотведением вопреки действующему законодательству.

Отмечается, что употребление жителями поселка воды из скважин, оборудованных на личных земельных участках, небезопасно для их здоровья, поскольку исследование отобранных в ходе проверки проб воды показало ее несоответствие санитарно-гигиеническим показателям.

В апреле текущего года Кировский районный суд признал бездействие администрации незаконным, но в удовлетворении иска в части возложения обязанности обеспечить обустройство территории необходимой инфраструктурой было отказано, поскольку, по мнению суда первой инстанции, это ограничит право органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения. Районная прокуратура оспорила решение в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Было вынесено новое решение, согласно которому на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 10 месяцев с момента вступления в законную силу судебного постановления провести работы по обеспечению соответствующей территории системой водоснабжения и водоотведения.

Решение вступило в законную силу.

Фото из архива "Высоты 102"