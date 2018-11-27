Телеком

Интернет-сервис по автоматическому сбору и передаче информации с электросчетчиков протестировали

Телеком 27.11.2018 08:48
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27.11.2018 08:48


Компании «Ростелеком», Ericsson и сотовый оператор Tele2 протестировали решение в области промышленного интернета для ЖКХ. Тестовые испытания решения для компаний энергетического сектора прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Во время тестирования был развернут сервис по сбору и передаче информации с электросчетчиков конечных потребителей в информационную систему энергосбытовой компании, сообщила пресс-служба компании «Ростелеком». 
Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры сотового оператора Tele2 с использованием технических решений Ericsson. Для передачи данных использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома».
Результаты тестов доказали эффективность автоматизации  передачи показаний электросчетчиков: энергосбытовые компании получат высокий экономический эффект, а пользователи – комфорт при пользовании услугами энергопотребления 
 «Этот пилотный проект – очередной шаг «Ростелекома» на пути развития индустриального интернета. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку практичные, удобные и надежные решения, в том числе и в рамках реализации государственной программы «Цифровая Экономика Российской Федерации», – комментирует результаты тестирования вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.
До конца 2018 года Ericsson, Tele2 и «Ростелеком» планируют развернуть две новые пилотные зоны в жилых домах и подключить решение на базе технологий NB-IoT в разных районах Москвы для тестирования сервиса на большом количестве электросчетчиков. В ходе испытаний будут проверены точность и полнота передачи данных. Компании намерены подтвердить технологическую готовность мобильной сети Tele2 и инфраструктуры «Ростелекома» для предоставления услуг на основе технологий NB-IoT компаниям энергетической отрасли, в том числе, энергосбытовым компаниям. Помимо этого на базе совместно развернутой инфраструктуры будут прорабатываться пилотные проекты для других отраслей.
Справка:
NB-IoT (Технология узкополосного интернета вещей в сети мобильной связи) – стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными, разработанный с учетом потребностей устройств интернета вещей.
Позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, при этом технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки. 
Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы, стояки, подземные парковки, что дает потенциал для обслуживания до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции. 
Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: умных зданий, умного промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.

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