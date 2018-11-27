Интернет-сервис по автоматическому сбору и передаче информации с электросчетчиков протестировали

Телеком 27.11.2018 08:48
535 0
27.11.2018 08:48
Компании «Ростелеком», Ericsson и сотовый оператор Tele2 протестировали решение в области промышленного интернета для ЖКХ. Тестовые испытания решения для компаний энергетического сектора прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Во время тестирования был развернут сервис по сбору и передаче информации с электросчетчиков конечных потребителей в информационную систему энергосбытовой компании, сообщила пресс-служба компании «Ростелеком».
Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры сотового оператора Tele2 с использованием технических решений Ericsson. Для передачи данных использовались модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома».
Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний электросчетчиков: энергосбытовые компании получат высокий экономический эффект, а пользователи – комфорт при пользовании услугами энергопотребления
«Этот пилотный проект – очередной шаг «Ростелекома» на пути развития индустриального интернета. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку практичные, удобные и надежные решения, в том числе и в рамках реализации государственной программы «Цифровая Экономика Российской Федерации», – комментирует результаты тестирования вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.
До конца 2018 года Ericsson, Tele2 и «Ростелеком» планируют развернуть две новые пилотные зоны в жилых домах и подключить решение на базе технологий NB-IoT в разных районах Москвы для тестирования сервиса на большом количестве электросчетчиков. В ходе испытаний будут проверены точность и полнота передачи данных. Компании намерены подтвердить технологическую готовность мобильной сети Tele2 и инфраструктуры «Ростелекома» для предоставления услуг на основе технологий NB-IoT компаниям энергетической отрасли, в том числе, энергосбытовым компаниям. Помимо этого на базе совместно развернутой инфраструктуры будут прорабатываться пилотные проекты для других отраслей.
Справка:
NB-IoT (Технология узкополосного интернета вещей в сети мобильной связи) – стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными, разработанный с учетом потребностей устройств интернета вещей.
Позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, при этом технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки.
Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, такие как подвалы, стояки, подземные парковки, что дает потенциал для обслуживания до десяти тысяч устройств в зоне действия одной базовой станции.
Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для широкого круга отраслей: умных зданий, умного промышленного производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ защиты окружающей среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других.
Реклама
Популярное по теме
31.10.2018 12:45
2547 0
21.11.2018 11:02
2158 0
27.11.2018 11:01
400 0
«МегаФон» интегрировал Виртуальную АТС с решением «1С:Управление нашей фирмой»27.11.2018 11:01
«Ростелеком» представит нефтяникам цифровую скважину23.11.2018 12:51
«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTech22.11.2018 11:10
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента21.11.2018 11:02
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублей15.11.2018 09:41
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»14.11.2018 16:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один клик12.11.2018 11:42
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks07.11.2018 10:48
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»02.11.2018 10:57
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ31.10.2018 12:45
Сельские медики Волгоградской области получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»26.10.2018 12:16
В Волгоградской области Росгвардия не заплатила за спецсвязь20.10.2018 21:06
Выбрал услугу — подтверди личность: «Ростелеком» представил мобильное приложение для банков18.10.2018 17:40
«Квантовый скачок»: новые технологии «Ростелекома» обеспечат максимальный уровень защиты17.10.2018 16:36
Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению16.10.2018 15:48
Реклама