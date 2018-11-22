Телеком

«Ростелеком» выбрал стартапы на конкурсе технологических проектов GoTech

Телеком 22.11.2018 11:10
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22.11.2018 11:10


В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса технологических проектов GoTech. Получили награды и стартапы, которые «Ростелеком» выбрал из 291 представленного проекта — их 27. Три из них, наиболее перспективные и готовые к пилотированию, получили заслуженные награды, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
Решения компаний Studyx, Click-Storm и РосДомофон рассматриваются как возможные для пилотирования внутри компании, а также при оказании услуг клиентам. Studyx — это облачный сервис адаптивного микро-обучения для бизнеса, Click-Storm — платформа для организации кибертурниров с возможностью приобретения тематических товаров онлайн, а РосДомофон — проект по созданию умного домофона.
«Благодаря конкурсу GoTech «Ростелеком» отобрал наиболее интересные для компании и отрасли в целом готовые к запуску проекты, которые можно использовать в различных сегментах — от решений для отдыха и развлечений до элементов умного дома. Взаимодействие со стартапами на этапах их становления и пилотирования — часть стратегии «Ростелекома». Мы планируем и дальше поддерживать конкурсы высокотехнологичных проектов для поиска решений, которые соответствуют ключевым направлениям развития компании», — сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома Александр Айвазов.
Подать заявку в номинацию «Ростелеком» конкурса GoTech могли компании, которые имеют готовый продукт, сформированную команду и потенциал выхода на годовой оборот не менее 300 млн рублей через 3-5 лет. Разрабатываемые ими решения должны соответствовать стратегии развития «Ростелекома».
Победители номинации смогут запустить совместный пилот с «Ростелекомом». Если пилотирование будет успешным, компании станут поставщиками услуг, получат доступ к инфраструктуре, технологиям и клиентской базе «Ростелекома», смогут привлечь венчурные или прямые инвестиции.

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