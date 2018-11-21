«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента

Накануне праздников или дней, в которые стартуют массовые акции и скидки, компании обычно «ломают» голову над тем, как привлечь внимание клиента. Повысить лояльность и стимулировать продажи можно, напомнив в эти дни о себе скидками и специальными предложениями. Несколько советов, которые будут актуальны для событийных SMS-рассылок, для читателей ИА «Высота 102» дала компания «МегаФон».

«Дорого яичко к христову дню»





Планируя SMS-рассылку день в день, помните, что конкуренты тоже могут использовать данный инструмент повышения продаж. Сообщите о предложении за 1-2 дня, чтобы оно не стало сотым в списке полученных sms.

Вбегая в последний вагон уходящего поезда





Впрочем, тех, кто вспоминает о необходимости что-то купить со скидкой в последний момент, тоже не стоит упускать. Поэтому лучше запланировать несколько этапов.

Например, за неделю анонсируйте глобальное событие, сообщив о скидках и специальных предложениях, а день в день напомните о последнем шансе приобрести товар по сниженной цене, указав срок действия акции.

Попасть в «яблочко»





Наиболее эффективная рассылка не та, что содержит ключевое сообщение о скидке или акции, а отправленная той аудитории, которая в акции заинтересована.

Другими словами, список рассылки не должен ограничиваться вашими постоянными клиентами. Важно найти потенциального клиента по географическому, социально-демографическому параметру и сфере интересов.

Получите, распишитесь!





Отправляйте персональные сообщения собственным клиентам, указав их имя и отчество. К тексту можно добавить купон, код или ссылку, которая содержит персональное предложение именно для него.

Это не только повысит лояльность компании в глазах покупателя, но и без труда позволит подсчитать, сколько людей привела конкретная кампания.

Повысить продажи в «Черную пятницу» для вашего бизнеса поможет самостоятельный запуск SMS-рассылок с помощью услуги «МегаФон. Таргет».

Подробнее – в салоне «МегаФона» по адресу г. Волгоград, ул. Бакинская, 2.