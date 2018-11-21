«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента

Телеком 21.11.2018 11:02 Реклама
864 0
21.11.2018 11:02
Накануне праздников или дней, в которые стартуют массовые акции и скидки, компании обычно «ломают» голову над тем, как привлечь внимание клиента. Повысить лояльность и стимулировать продажи можно, напомнив в эти дни о себе скидками и специальными предложениями. Несколько советов, которые будут актуальны для событийных SMS-рассылок, для читателей ИА «Высота 102» дала компания «МегаФон».
«Дорого яичко к христову дню»
Планируя SMS-рассылку день в день, помните, что конкуренты тоже могут использовать данный инструмент повышения продаж. Сообщите о предложении за 1-2 дня, чтобы оно не стало сотым в списке полученных sms.
Вбегая в последний вагон уходящего поезда
Впрочем, тех, кто вспоминает о необходимости что-то купить со скидкой в последний момент, тоже не стоит упускать. Поэтому лучше запланировать несколько этапов.
Например, за неделю анонсируйте глобальное событие, сообщив о скидках и специальных предложениях, а день в день напомните о последнем шансе приобрести товар по сниженной цене, указав срок действия акции.
Попасть в «яблочко»
Наиболее эффективная рассылка не та, что содержит ключевое сообщение о скидке или акции, а отправленная той аудитории, которая в акции заинтересована.
Другими словами, список рассылки не должен ограничиваться вашими постоянными клиентами. Важно найти потенциального клиента по географическому, социально-демографическому параметру и сфере интересов.
Получите, распишитесь!
Отправляйте персональные сообщения собственным клиентам, указав их имя и отчество. К тексту можно добавить купон, код или ссылку, которая содержит персональное предложение именно для него.
Это не только повысит лояльность компании в глазах покупателя, но и без труда позволит подсчитать, сколько людей привела конкретная кампания.
Повысить продажи в «Черную пятницу» для вашего бизнеса поможет самостоятельный запуск SMS-рассылок с помощью услуги «МегаФон. Таргет».
Подробнее – в салоне «МегаФона» по адресу г. Волгоград, ул. Бакинская, 2.
Реклама
Популярное по теме
31.10.2018 12:45
2520 0
21.11.2018 11:02
865 0
15.11.2018 09:41
5945 0
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублей15.11.2018 09:41
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»14.11.2018 16:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один клик12.11.2018 11:42
«Ростелеком» определил победителей турнира по World of Tanks07.11.2018 10:48
Студенты сразились в интеллектуальном поединке за кубок «Ростелекома»02.11.2018 10:57
«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ31.10.2018 12:45
Сельские медики Волгоградской области получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»26.10.2018 12:16
В Волгоградской области Росгвардия не заплатила за спецсвязь20.10.2018 21:06
Выбрал услугу — подтверди личность: «Ростелеком» представил мобильное приложение для банков18.10.2018 17:40
«Квантовый скачок»: новые технологии «Ростелекома» обеспечат максимальный уровень защиты17.10.2018 16:36
Слушателей «Азбуки интернета» научат видеообщению16.10.2018 15:48
«МегаФон» представил первый в России тариф для управления устройствами «Интернета вещей»16.10.2018 10:58
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей15.10.2018 10:39
На высоких скоростях: МегаФон вновь показал самый быстрый интернет08.10.2018 10:53
Защита от киберугроз: «Ростелеком» предлагает уникальные технологии03.10.2018 15:32
Реклама