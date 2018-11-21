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«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента

Телеком 21.11.2018 11:02 Реклама
864 0
21.11.2018 11:02


Накануне праздников или дней, в которые стартуют массовые акции и скидки, компании обычно «ломают» голову над тем, как привлечь внимание клиента. Повысить лояльность и стимулировать продажи можно, напомнив в эти дни о себе скидками и специальными предложениями. Несколько советов, которые будут актуальны для событийных SMS-рассылок, для читателей ИА «Высота 102» дала компания «МегаФон».
«Дорого яичко к христову дню»

Планируя SMS-рассылку день в день, помните, что конкуренты тоже могут использовать данный инструмент повышения продаж. Сообщите о предложении за 1-2 дня, чтобы оно не стало сотым в списке полученных sms.
Вбегая в последний вагон уходящего поезда

Впрочем, тех, кто вспоминает о необходимости что-то купить со скидкой в последний момент, тоже не стоит упускать. Поэтому лучше запланировать несколько этапов.
Например, за неделю анонсируйте глобальное событие, сообщив о скидках и специальных предложениях, а день в день напомните о последнем шансе приобрести товар по сниженной цене, указав срок действия акции.
Попасть в «яблочко»

Наиболее эффективная рассылка не та, что содержит ключевое сообщение о скидке или акции, а отправленная той аудитории, которая в акции заинтересована.
Другими словами, список рассылки не должен ограничиваться вашими постоянными клиентами. Важно найти потенциального клиента по географическому, социально-демографическому параметру и сфере интересов.
Получите, распишитесь!

Отправляйте персональные сообщения собственным клиентам, указав их имя и отчество. К тексту можно добавить купон, код или ссылку, которая содержит персональное предложение именно для него.
Это не только повысит лояльность компании в глазах покупателя, но и без труда позволит подсчитать, сколько людей привела конкретная кампания.
Повысить продажи в «Черную пятницу» для вашего бизнеса поможет самостоятельный запуск SMS-рассылок с помощью услуги «МегаФон. Таргет».
Подробнее – в салоне «МегаФона» по адресу г. Волгоград, ул. Бакинская, 2.

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