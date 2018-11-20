Черный день волгоградского «Красного Октября»

Газетный киоск 20.11.2018 11:32
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20.11.2018 11:32
Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" признан финансово несостоятельным. Арбитражный суд открыл в отношении предприятия процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. А до 1 декабря должен быть подготовлен поэтапный план действий. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня пишет «Российская газета».
У завода десяток кредиторов. Любопытно, что среди них есть организации, в названии которых также фигурирует «Красный Октябрь». Региональные власти считают, что перед нами случай намеренного, управляемого банкротства, организованного акционерами. Насчитали всего 17 предприятий, в названии которых так или иначе присутствует словосочетание "Красный Октябрь". Инициатором же судебного процесса стала швейцарская фирма Red October International SA.
Сейчас в активе волгоградского меткомбината нет ни рубля, все счета заблокированы. При этом предприятие имело достаточно заказов, выпуская, например, половину всей нержавеющей стали в России. Но полученные средства выводились за рубеж. В связи с этим отмечают роль собственника завода, беглого олигарха Дмитрия Герасименко, который запомнился не только экономическими подвигами, но и любовью к баскетболу. Он организовал в Волгограде профессиональный клуб, названный так же, как и завод, и сам выходил в составе "сталеваров" на площадку. Сейчас Герасименко является президентом итальянского "Канту", на содержание которого, по некоторым данным, также шли заработанные "Красным Октябрем" средства.
Теперь в Волгограде создается наблюдательный совет, в который войдут представители администрации региона, трудового коллектива, правоохранительных и надзорных структур, депутаты, юристы и общественники.
Завод зарегистрирован за пределами РФ, поэтому предстоит правовая борьба за бренд. Название комбината важно сохранить в связи с экспортом товаров. После известия о банкротстве выплавка стали на предприятии была приостановлена, но через несколько дней печь заработала снова.
Специалисты Ростехнадзора сейчас обследуют техническое состояние фондов. Поставлена задача наметить график вывода оборудования и инфраструктуры на плановый текущий ремонт. Есть на "Красном" еще одна проблема: он один из главных загрязнителей воздуха в Волгограде. Однако на заводе уже решили установить оборудование для очистки промышленных выбросов в атмосферу. Несмотря на системный кризис, от этих намерений на комбинате не отказываются.
Уже проходят встречи руководства комбината и региона с представителями Минпромторга РФ. Необходимо подтверждать прежние заказы. Для предприятия откроют новые расчетные счета.
«Губернатор поставил задачу, чтобы все финансовые потоки шли теперь только через Волгоград, а не выводились в Москву, а потом еще куда-то. Металлургия работает на авансовых платежах. Деньги на зарплату поступят в достаточном количестве. Предприятие способно работать стабильно и безубыточно. Сокращения персонала не предвидится, мы, наоборот, планируем восстановить ремонтную службу, - прокомментировал исполнительный директор «Красного Октября» Валерий Явецкий.
По словам Михаила Таранцова, депутата Волгоградской облдумы от Краснооктябрьского избирательного округа, завод "Красный Октябрь" является градообразующим для Волгограда. Да и в масштабах всего региона это ключевое предприятие. «Не так важно, кто будет собственником, лишь бы не сокращались рабочие места и вовремя выдавалась зарплата. Я критически отношусь к областной администрации, но буду поддерживать ее в этом вопросе. Сейчас только смена собственника может привести к прекращению всей этой нервотрепки. Я уже заявил о желании войти в наблюдательный совет», - заявил парламентарий.
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