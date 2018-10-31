«Ростелеком» вызвал профессиональный восторг у студентов ВолГУ

Телеком 31.10.2018 12:45
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31.10.2018 12:45
«Ростелеком» организовал экскурсию для студентов первого курса кафедры «Телекоммуникационных систем» Волгоградского государственного университета (ВГУ). Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первокурсники познакомились с сетями связи от начала медной линии на телефонной станции до современного оборудования спектрального мультиплексирования магистральной сети компании.
Специалисты «Ростелекома» рассказали студентам, как осуществляется мониторинг сетей и обрабатываются обращения абонентов службами технической поддержки. В завершении экскурсии ребята смогли задать интересующие их вопросы руководству компании.
«На начальном этапе обучения в вузе студенту важно определиться с правильностью выбора профессии, должны загореться глаза и появиться профессиональный восторг, — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец. — Организуя такие экскурсии, мы стараемся разжечь искру интереса в будущих специалистах, чтобы им хотелось учиться и работать в телекоммуникационной отрасли. Мы, в свою очередь, будем наблюдать за их успехами и достижениями, поддерживать на этапе обучения и практики, и лучших пригласим влиться в наш коллектив».
По словам студента первого курса Дмитрия Ульянова, это была очень интересная и информационно насыщенная экскурсия: «Меня потрясли масштабы увиденного. Шкафы с оборудованием, множество проводов и мигающих лампочек и то, сколько нюансов нужно знать специалистам, чтобы обеспечить бесперебойную работу привычных для нас услуг связи. Очень хочу попасть на практику в «Ростелеком», а в дальнейшем связать свою работу с телекоммуникационными системами».
Более года «Ростелеком» и ВолГУ вместе занимаются профессиональной подготовкой студентов на базовой кафедре «Телекоммуникационных систем».
«Наша кафедра уже не первый год сотрудничает с «Ростелекомом» в сфере профориентационной работы со студентами. Мы взаимодействуем на всех этапах обучения наших ребят, — сказал заведующий кафедрой «Телекоммуникационных систем» ВолГУ Евгений Семенов. — Для первокурсников — это экскурсии и знакомство с профессией «глазами». Недавним школьникам очень важно увидеть именно профессиональную эстетику, техническую красоту специальности.
Для старших курсов — это практика на базе компании и погружение в нюансы выбранной профессии с учетом полученных знаний, для выпускников — совместные выпускные квалификационные экзамены и возможность трудоустройства.
Такая преемственность важна как для телекоммуникационной отрасли в плане кадрового обеспечения, так и для самих студентов, она создает для них необходимую социальную и профессиональную защищенность».
Проекты в сфере образования — важная составляющая корпоративной социальной ответственности «Ростелекома». Развивая связи с образовательными учреждениями, компания формирует пул будущих специалистов — перспективных, профессионально грамотных и ответственных сотрудников.
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