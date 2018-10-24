Финграмотность

Житель Волгограда поверил телефонному мошеннику и лишился 140 000 рублей

Финграмотность 24.10.2018 11:46
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24.10.2018 11:46


После звонка от незнакомца, который представился сотрудником банка и заявил о взломе банковской карты, житель Волгограда лишился 140 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городское УМВД. 49-летний мужчина рассказал полицейским, что следовал инструкциям «сотрудника банка», пошел в банк и через терминал перевел все свои средства на указанные номера телефонов. Только через несколько часов волгоградец понял, что попал на уловку афериста. 

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