Расследования

Компенсация за страдания: в Волгограде вдова бизнесмена Брудного требует 10 млн рублей

Расследования 16.10.2018 17:49
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16.10.2018 17:49


Вдова бизнесмена Сергей Брудного, застреленного в центре Волгограда в 2014 году, сегодня заявила иск о взыскании 10 миллионов рублей с последнего фигуранта уголовного дела Александра Геберта, обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Как сообщает ИА "Высота 102", женщина требует эту сумму в качестве компенсации морального вреда за страдания, которые она пережила из-за убийства супруга.
Напомним, что судебный процесс над Гебертом, который долгое время находился в международном розыске, проходит в Волгоградском областном суде. Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании вдова погибшего не пришла. Ее требования озвучила государственный обвинитель. Сам Геберт просил предоставить ему возможность пообщаться с нотариусом для уточнения права пользования его имуществом адвокатом и отцом. Суд озвучит свое решение по ходатайствам через два дня.
Громкое убийство произошло в центре Волгограда у кафе "Маруся" в мае 2014-го. Киллер выстрелил из автомобиля и попал в шею предпринимателя, от полученного ранения Брудный скончался в больнице. Пострадал и его знакомый – еще один волгоградского бизнесмен Евгений Ремизов. Пуля попала ему в лицо, но его жизнь врачи сумели спасти.
По горячим следам практически всех заказчиков и исполнителей удалось задержать. Они осуждены и отбывают наказание. Сбежать удалось только Геберту, который долгое время скрывался за границей.

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