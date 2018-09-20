В суде Волгограда один из исполнителей убийства бизнесмена Брудного рассказал о контактах с заказчиком
Расследования 20.09.2018 11:54
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20.09.2018 11:54
О контактах с Александром Гебертом, обвиняемым в подстрекательстве к убийству бизнесмена Сергея Брудного, рассказал один из исполнителей преступления Денис Александров, сообщает ИА "Высота 102". По его словам незадолго до убийства они встречались на квартире одного из их знакомых. При этом, по словам Александрова, убийство Брудного в тот раз не обсуждалось. О том, что Геберт участвует в покушении он знал со слов своего знакомого Темирханова. Участвовал ли Геберт в других встречах, на которых обсуждалась подготовка к преступлению, Александров вспомнить не смог. Также он сказал о том, что знал о противостоянии так называемого "Центрального офиса" и "брудновских", по его словам, оно носило криминальный характер. Это и было причиной убийства.
По данным следствия, Геберт сперва уговаривал своего знакомого Темирханова убить Евгения Молодцова. В ноябре 2013 года Темирханов предложил своему знакомому Александрову за миллион рублей совершить убийство, но в марте 2014 года планы изменились. Геберт и Махмудов решили устранить Сергея Брудного. Темирханов и Александров взяли его под наблюдение, также как ранее следили за Молодцовым.
В апреле 2014 года Александров сообщил, что не сможет самостоятельно справиться с поручением и убить Брудного. Тогда Темирханов съездил в Чечню и привлек для убийства своего знакомого Баталова.
21 мая 2014 года в центре Волгограда было совершено покушение, в результате которого погиб Брудный и был ранен директор Центрального рынка Евгений Ремизов.
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