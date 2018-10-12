Да будет лифт: Мучениям жителей дома в Волгограде пришел конец

Общество 12.10.2018 09:12
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12.10.2018 09:12
Несгораемые двери, несгораемая кабина, вентиляция. В случае отключения света включится аварийный и лифт доставит пассажиров до первого этажа. Точно так же и при пожаре. Привезет, высадит и остановится… Кроме того, новые устройства красивые, бесшумно работающие, их скорость намного превышает скорость прежних… Об этом сегодня ИА «Высота 102» рассказывали жители дома, которые встречали комиссию по приемке новых подъемников. Люди до сих пор не могут поверить, что их многолетние муки закончились. Ведь их дому – более 40 лет, еще недавно сами жильцы за свои деньги меняли кабины, потому что ездить было невозможно: прежние устройства давно уже выработали свой нормативный срок. А теперь вот такой подарок.
По словам заместителя начальника отдела волгоградского регионального фонда капремонта Андрея Говорова, общая стоимость строительно-монтажных работ в этой многоэтажке составила свыше 11 млн рублей. Качество оборудования – очень достойное, в ближайшие 25 лет проблем у людей в этом доме точно не будет. В этом году уже заменили в многоквартирных домах 123 лифта. Практически готовы еще 300 единиц, которые до конца года будут запущены в эксплуатацию в рамках краткосрочного плана работ по капитальному ремонту.
Об умных лифтах и эмоциях волгоградцев – в материале информагентства.
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